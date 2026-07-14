沙特超2026｜C朗拿度被拖糧！艾納斯驚爆財困拖欠人工轉會全面「急凍」

上季剛奪沙特超冠軍的豪門艾納斯（Al-Nassr），驚傳面臨嚴重的資金短缺。據沙特權威媒體《體育報》（Al-Riyadiyah）披露，這家擁有葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的班霸，因現金流出現嚴重問題，不僅未能足額發放一隊球員的6月份薪金，更被逼全面暫停今夏在轉會市場上的所有收購，令剛剛走馬上任的澳洲籍新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）面臨嚴峻的開局考驗！

艾納斯傳面臨嚴重的資金短缺。路透社

傳資金鏈斷裂眾星僅收到半糧

報導指，由於球會日常運營受到流動資金短缺的直接衝擊，多名一隊主力球員至今僅收到部分6月份的薪酬。雖然球會高層正極力爭取調配資金以盡快清還欠薪，避免影響球隊士氣，但在這段「糧餉不足」的預備期內，更衣室已籠罩著一層不安與焦慮的陰影。

艾納斯未能足額發放一隊球員的6月份薪金，包括C朗拿度。法新社

轉會談判無限期擱置

除了欠薪風波，這次財政危機最直接的打擊，莫過於轉會市場的全面癱瘓。隨著克羅地亞中場大將波索域（Marcelo Brozovic）上周正式離隊，艾納斯中場線出現嚴重真空。原本球會已將引進高質素外籍中場列為今夏重中之重，但由於財政緊絀，球會目前無法開出正式報價，所有談判已被逼「無限期擱置」，令球隊面臨殘兵出戰新球季的危機。

考驗新帥普斯迪高古

這宗危機對於本月初才簽約兩年的澳洲名帥普斯迪高古而言，無疑是一記當頭棒喝。普帥在新球季將要帶領球隊在聯賽、國王盃、超級盃及亞冠精英聯賽中四線作戰。在宿敵紛紛擴軍之際，艾納斯卻爆出欠薪且無法買人，普斯迪高古與C朗的合作新篇章，恐將在風雨飄搖中艱難起步。