世界盃2026｜前西班牙總理批評法國隊「無法國人」幫倒忙 反激發高盧雄雞鬥志

美加墨世界盃準決賽「法西大戰」一觸即發，賽場外卻掀起猛烈的政治與種族風暴！前西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）日前發表爭議言論，暗諷法國隊「根本沒有法國人」，隨即在法國國內引發滔天怒火。這是法國隊繼遭巴拉圭參議員攻擊後，兩周內第二度遭遇歧視。面對源源不絕的惡意，法國上下已將憤怒化為空前的求勝慾，誓要在達拉斯體育場踏平西班牙，連續三屆闖入決賽！

前西班牙總理拉霍伊暗諷法國隊「根本沒有法國人」。美聯社

西班牙球員急劃清界線

現年 71 歲的拉霍伊日前在專欄中談及對手法國時寫道：「他們擁有世界頂級陣容。話雖如此，陣中卻沒有任何法國球員。」這番針對有色人種球員、帶有排外色彩的言論瞬間激怒全法人民。

面對公關災難，西班牙球員急忙撇清關係。19 歲防線新星古巴斯(Pau Cubarsi)大方駁斥：「只要代表法國出戰，他們就是法國人，這與膚色無關，我們必須給予尊重。」法國駐西班牙大使館隨後亦發表聲明強硬回擊，列出鐵證：法國隊全部 26 名球員均擁有法國公民身份，且其中 23 人完全在法國本土出生。

法國隊誓要用勝利讓所有歧視者閉嘴。法新社

「圍城心態」推高更衣室凝聚力

這已是法國隊兩周內第二度遭政客無端攻擊。在 16 強淘汰巴拉圭後，巴拉圭女參議員阿馬里拉曾辱罵隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe）是「自以為是法國人的喀麥隆殖民地後裔」。麥巴比隨後反擊對方是「卑鄙女人」，巴黎檢察官亦已對該參議員展開調查。

接二連三的外部攻擊，反而讓主帥迪甘斯成功在隊內建立起強大的「圍城心態」，將更衣室的凝聚力推向巔峰，誓要用勝利讓所有歧視者閉嘴。