Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜前西班牙總理批評法國隊「無法國人」幫倒忙 反激發高盧雄雞鬥志

足球世界
更新時間：17:48 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:48 2026-07-14 HKT

美加墨世界盃準決賽「法西大戰」一觸即發，賽場外卻掀起猛烈的政治與種族風暴！前西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）日前發表爭議言論，暗諷法國隊「根本沒有法國人」，隨即在法國國內引發滔天怒火。這是法國隊繼遭巴拉圭參議員攻擊後，兩周內第二度遭遇歧視。面對源源不絕的惡意，法國上下已將憤怒化為空前的求勝慾，誓要在達拉斯體育場踏平西班牙，連續三屆闖入決賽！

前西班牙總理拉霍伊暗諷法國隊「根本沒有法國人」。美聯社
前西班牙總理拉霍伊暗諷法國隊「根本沒有法國人」。美聯社

西班牙球員急劃清界線

現年 71 歲的拉霍伊日前在專欄中談及對手法國時寫道：「他們擁有世界頂級陣容。話雖如此，陣中卻沒有任何法國球員。」這番針對有色人種球員、帶有排外色彩的言論瞬間激怒全法人民。

面對公關災難，西班牙球員急忙撇清關係。19 歲防線新星古巴斯(Pau Cubarsi)大方駁斥：「只要代表法國出戰，他們就是法國人，這與膚色無關，我們必須給予尊重。」法國駐西班牙大使館隨後亦發表聲明強硬回擊，列出鐵證：法國隊全部 26 名球員均擁有法國公民身份，且其中 23 人完全在法國本土出生。

法國隊誓要用勝利讓所有歧視者閉嘴。法新社
法國隊誓要用勝利讓所有歧視者閉嘴。法新社

「圍城心態」推高更衣室凝聚力

這已是法國隊兩周內第二度遭政客無端攻擊。在 16 強淘汰巴拉圭後，巴拉圭女參議員阿馬里拉曾辱罵隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe）是「自以為是法國人的喀麥隆殖民地後裔」。麥巴比隨後反擊對方是「卑鄙女人」，巴黎檢察官亦已對該參議員展開調查。

接二連三的外部攻擊，反而讓主帥迪甘斯成功在隊內建立起強大的「圍城心態」，將更衣室的凝聚力推向巔峰，誓要用勝利讓所有歧視者閉嘴。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
7小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
11小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
5小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
7小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
7小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
7小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
19小時前