Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜歐洲足協拒跟風國際足協 禁止 VAR 介入首張黃牌判決 堅拒「掩口即紅牌」新規

足球世界
更新時間：16:33 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:33 2026-07-14 HKT

國際足協（FIFA）在美加墨世界盃推行多項 VAR「擴權」新例，惹來全球爭議。據《泰晤士報》報道，歐洲足協（UEFA）強硬表態「不跟風」，明確指示旗下裁判在來季歐洲賽事（包括歐聯、歐國盃等）中，禁止跟隨世界盃新規，嚴格限制 VAR 介入任何首張黃牌的判決！這是歐洲足協與國際足協在球例上的又一次重大決裂。

歐洲足協明確指示旗下裁判在來季歐洲賽事中，禁止跟隨世界盃新規，嚴格限制 VAR 介入任何首張黃牌的判決。路透社
歐洲足協明確指示旗下裁判在來季歐洲賽事中，禁止跟隨世界盃新規，嚴格限制 VAR 介入任何首張黃牌的判決。路透社

安保路「插水被逐」爭議 歐足協憂科技無限擴權

導火線源於世界盃阿根廷對瑞士的 8 強戰。瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）在邊線跌倒，球證誤判阿根廷球員犯規並出示黃牌。隨後，VAR 引用「認錯人」條款介入，判定安保路「插水」，球證改向安保路出示其今場第二面黃牌將其驅逐。瑞士主帥賽後怒轟此改判「毀掉比賽」。

歐足協擔憂，FIFA 將「認錯人」條款無限放大至追溯第一張黃牌，已超出國際足協理事會（IFAB）的初衷。為此，歐足協下令除非該黃牌直接導致兩黃一紅，否則 VAR 絕對無權介入第一張黃牌的判罰。

拒絕世盃激進紅牌 堅守「說話掩口」自由

此外，針對今屆世界盃鬧得沸沸揚揚的「掩口即紅牌」條款，歐足協亦明確不會在歐洲賽事中執行。先前，阿米朗（Miguel Almiron）及軒卡派爾(Piero Hincapie)在世界盃期間因掩口動作被直接驅逐。歐足協認為，球員在場上用手遮口交流極其普遍，動輒出示紅牌只會「扼殺足球靈魂」。在歐足協的強硬堅守下，來季歐洲大賽將可免受這些爭議新例的摧殘。

國際足協（FIFA）在美加墨世界盃推行多項 VAR「擴權」新例，惹來全球爭議。美聯社
國際足協（FIFA）在美加墨世界盃推行多項 VAR「擴權」新例，惹來全球爭議。美聯社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
7小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
11小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
5小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
7小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
7小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
7小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
19小時前