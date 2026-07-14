世界盃2026｜歐洲足協拒跟風國際足協 禁止 VAR 介入首張黃牌判決 堅拒「掩口即紅牌」新規

國際足協（FIFA）在美加墨世界盃推行多項 VAR「擴權」新例，惹來全球爭議。據《泰晤士報》報道，歐洲足協（UEFA）強硬表態「不跟風」，明確指示旗下裁判在來季歐洲賽事（包括歐聯、歐國盃等）中，禁止跟隨世界盃新規，嚴格限制 VAR 介入任何首張黃牌的判決！這是歐洲足協與國際足協在球例上的又一次重大決裂。

歐洲足協明確指示旗下裁判在來季歐洲賽事中，禁止跟隨世界盃新規，嚴格限制 VAR 介入任何首張黃牌的判決。路透社

安保路「插水被逐」爭議 歐足協憂科技無限擴權

導火線源於世界盃阿根廷對瑞士的 8 強戰。瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）在邊線跌倒，球證誤判阿根廷球員犯規並出示黃牌。隨後，VAR 引用「認錯人」條款介入，判定安保路「插水」，球證改向安保路出示其今場第二面黃牌將其驅逐。瑞士主帥賽後怒轟此改判「毀掉比賽」。

歐足協擔憂，FIFA 將「認錯人」條款無限放大至追溯第一張黃牌，已超出國際足協理事會（IFAB）的初衷。為此，歐足協下令除非該黃牌直接導致兩黃一紅，否則 VAR 絕對無權介入第一張黃牌的判罰。

拒絕世盃激進紅牌 堅守「說話掩口」自由

此外，針對今屆世界盃鬧得沸沸揚揚的「掩口即紅牌」條款，歐足協亦明確不會在歐洲賽事中執行。先前，阿米朗（Miguel Almiron）及軒卡派爾(Piero Hincapie)在世界盃期間因掩口動作被直接驅逐。歐足協認為，球員在場上用手遮口交流極其普遍，動輒出示紅牌只會「扼殺足球靈魂」。在歐足協的強硬堅守下，來季歐洲大賽將可免受這些爭議新例的摧殘。

國際足協（FIFA）在美加墨世界盃推行多項 VAR「擴權」新例，惹來全球爭議。美聯社