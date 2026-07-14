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世界盃2026｜特朗普又發功 團隊力撐英格蘭奪冠 大讚哈利卡尼比寧咸

足球世界
更新時間：16:31 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:31 2026-07-14 HKT

今屆世界盃頻頻搶戲的美國總統特朗普（Donald Trump）又發功。根據外媒報道，特朗普團隊近日接受傳媒訪問時表示，他們認為英格蘭是4強中實力最強勁的球隊，看好他們將會奪得今屆世界盃冠軍。

睇好三獅破60年錦標荒 讚英軍實力最強

美國總統特朗普在今屆美加墨世界盃的戲份不停，繼早前插手美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌事件後再度發功。據英國《每日郵報》報道，特朗普的世界盃事務負責人安德魯朱利亞尼（Andrew Giuliani）表態：「英格蘭已經經歷了足足60年的無冠傷痛，所以他們若能贏下這屆賽事，將會是一場非常美好的勝利。我絕對認為英格蘭有能力一路走到最後，他們是目前剩餘球隊中實力最強的隊伍之一。」

支持哈利卡尼 特朗普原來「好識波」

朱利亞尼亦透露，特朗普總統一直密切關注英軍隊長哈利卡尼（Harry Kane）在本屆賽事的表現。特朗普上周更在社交媒體上公開大讚卡尼是「出色的球員」和「極好的人」。朱利亞尼爆料指：「其實總統很懂足球，我認為這很大程度上與他熱愛足球的兒子巴倫（Barron Trump）有關。」

點名讚雙星 籲領隊為球員注下強心針

談到英軍的爭標本錢，朱利亞尼對陣中雙星讚不絕口：「哈利卡尼是英格蘭隊史神射手，如果他們最終奪冠，他絕對是最大功臣。他是球隊的核心，他與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）都是非常頂級的運動員。」

他最後總結指，英格蘭的陣容極具冠軍相：「英格蘭給我的感覺是一支各方面都非常均衡的球隊。他們現在必須充滿自信，領隊亦需要不斷向球員灌輸信念，強調他們絕對具備奪冠的能力。」

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