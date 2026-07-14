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英超｜沙比阿朗素強勢駕臨車路士 誓以鐵腕整頓藍獅爛攤子

足球世界
更新時間：15:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-14 HKT

車路士經歷又一個令人失望的球季後，終於迎來重量級主帥！曾以球員身分在利物浦大放異彩的少帥沙比阿朗素（Xabi Alonso），正式駕臨史丹福橋球場。在掛滿摩連奴與干地高舉英超獎盃照片的發布會上，會方為他鋪上了最高規格的藍地毯。面對上季淪落英超第10名、紀律渙散的「藍軍」，阿朗素破格獲會方賦予「Manager（領隊）」頭銜，誓要以鐵腕手段重振這支沒落豪門的昔日雄風。

拒當傀儡教頭 嚴正整頓「藍獅大軍」

自保利（Todd Boehly）財團入主4年來，車路士內部混亂不堪，沙比阿朗素已是第6位正式主帥。有別於前任馬列斯卡及羅仙尼亞的「Head Coach（主教練）」稱號，阿朗素今次獲授「Manager（領隊）」一職，意味著他在球隊管理上擁有更大話語權。他坦言上任前與會方有過「深入交流」，目前與體育總監陣營理念一致。
面對上季狂擸11面紅牌、創下球會極不光彩紀錄的年輕陣容，阿朗素明言要重塑球隊文化：「我們需要一支具備正確心態、飢渴感和高標準的球隊。我不是一個獨裁將軍，但我是一名優秀的職業足球員，我知道怎樣才算專業。這就是我們對整個球會的嚴格要求，而不僅僅是針對球員。」

挽留安素激活彭馬清洗加拿祖

接手這個百廢待興的爛攤子，阿朗素的首要任務是穩定軍心。對於早前鬧出離隊風波、身價達1.06億鎊的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），阿朗素大派定心丸，透露雙方已作溝通，並預期他在世界盃後歸隊：「他想留下來。」至於因傷患陷入低潮、甚至落選英格蘭世界盃大軍的高爾彭馬（Cole Palmer），阿朗素則寄予厚望：「他非常特別，只要他保持健康和良好心態，絕對能成為我們的關鍵核心。」

與此同時，車路士的陣容大清洗已如火如荼地進行。古古列拿(Marc Cucurella)以5,200萬鎊轉投皇馬，安達利山度士(Andrey Santos)以5,000萬鎊加盟曼聯，小將佐治(Tyrique George)亦以1,800萬鎊售予愛華頓。更令人意外的是，加盟僅一年的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）亦不在阿朗素的計劃之內，目前正缺席操練等待買家接手。
 

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