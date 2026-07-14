英超｜曼聯中場增兵終有著落5,000萬鎊收購車路士安達利山度士

英超豪門曼聯在歷經重重波折後，中場重組計劃終於迎來突破性進展，周一正式官宣落實以5,000萬鎊（約5.17億港元）從車路士簽入22歲的巴西國腳中場安達利山度士（Andrey Santos）。與此同時，紅魔正與阿士東維拉就比利時國腳泰利文斯（YouriTielemans）的轉會進行深入談判，力求在開季前徹底解決中場兵荒。

山度士簽約至2031年

現年22歲的安達利山度士已順利通過體測，並與曼聯簽署了一份至2031年6月的長約，附帶一年延長選項。這位在上季為車路士上陣43次、並贏得2025年世界冠軍球會盃的巴西新星，對於加盟奧脫福顯得極度興奮，更坦言渴望在同是防中出身的領隊卡域克（MichaelCarrick）身上偷師：「作為中場，我非常興奮能有機會向卡域克學習，他是幫助我職業生涯更進一步的完美教練，我已急不及待想與隊友一起為各項大賽錦標而戰！」

由於山度士今夏未有入選巴西世界盃大軍，他目前已正式進駐曼聯基地投入訓練，極有機會在周六（18日）於赫爾辛基對陣域斯咸的首場季前熱身賽中粉墨登場，為紅魔中場即時止血。

簽艾達臣失敗轉攻泰利文斯

然而，曼聯的重組之路依然充滿戲劇性。球會原本已與阿特蘭大談妥以3,500萬鎊(3.62億港元)簽入防中艾達臣荷西(Ederson)，但最終因體測中發現了嚴重的傷病隱患，導致交易胎死腹中。在卡斯米路(Casemiro )約滿、曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）在世界盃重創長休的絕境下，曼聯目前只有明奈（KobbieMainoo）一名健康的常規中場。痛定思痛的曼聯隨即轉移目標，強勢求購維拉的29歲比利時悍將泰利文斯。據悉，泰利文斯的合約中含有買斷條款，曼聯有極大信心在日內以「特快速度」敲定這宗轉會交易。

