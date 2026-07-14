世界盃2026｜歐洲隊要求下屆名額增至18個4強佔3席作爭取理據

美加墨世界盃4強大局已定，歐洲球隊法國、西班牙及英格蘭包辦其中3席；反映歐洲隊在世界舞台的絕對統治力，令現行僅得16個的歐洲區世盃名額顯得「供不應求」。據外媒分析，歐洲足協（UEFA）正面臨強烈呼聲，要求向國際足協施壓，爭取在2030年世界盃將歐洲區名額增至最少18個。

實力與席位不符南美太寬鬆、歐洲太慘烈

歷史數據顯示，在歷屆4強球隊的分布中，歐洲球隊佔據高達71%（65次），而非洲、亞洲及中北美洲在百年歷史中各僅佔1次。在FIFA強調排名與實力的原則下，歐洲區在48隊擴軍後僅分得16個席位，比例上與實力嚴重不符。

相比之下，其他大洲外圍賽極其寬鬆。南美洲10隊中竟有多達6隊可直接出線，令狀態低迷的巴西亦能輕易晉級；反觀歐洲區，意大利、丹麥等頂級強隊往往因名額有限而在外圍賽慘烈競爭中出局。FIFA為追求全球化，將大量名額分配予亞非賽區，雖能催生佛得角等黑馬，卻犧牲了賽事整體的競技水平。

2030賽制更殘酷 歐足協勢借機發難

2030年「百周年世界盃」將由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合辦。由於西班牙、葡萄牙兩大東道主已自動佔去兩個名額，若歐洲區總數維持在16個，其餘歐洲傳統豪門的出線空間將被嚴重壓縮。外界呼籲，歐足協主席施費林（Aleksander Ceferin）必須挺身而出，以這份無懈可擊的4強霸權數據為籌碼，正式要求將名額增至18個，捍衛歐洲足球的最高尊嚴。