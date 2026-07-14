世界盃2026｜狂牛主帥大派高帽讚法國鋒線進化 迪拉富安迪：相比兩年前更難打 4強當決賽踢

萬眾矚目的世界盃4強大戰今晚將拉開戰幔，「狂牛」西班牙將會火併「高盧雄雞」法國。大戰前夕，西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）先向對手大派高帽，直指這支法國隊比兩年前交手時更加「進化」，陣中王牌麥巴比（Kylian Mbappe）及迪比利（Ousmane Dembele）齊齊「升呢」，揚言今仗必須打醒十二分精神，當正決賽來踢！

往績佔優未敢輕敵 迪帥：對手已全面進化

翻查往績，兩軍近年在大賽不乏交手。兩年前歐國盃4強，西班牙憑耶馬（Lamine Yamal）及丹尼奧莫（Dani Olmo）建功反勝2:1，最終更順利封王；去年歐國聯4強，狂牛更一度領先4球下驚險贏5:4。

不過，迪帥強調今時不同往日，絕不能掉以輕心：「法國比我們之前交手時強大得多！無論是麥巴比還是迪比利，個人能力都明顯提升，整體戰力更上一層樓。當然，我們亦同樣在進步。」

法國鋒線「著晒火」 狂牛銅牆鐵壁迎大考驗

今屆賽事，法國鋒線可謂「著晒火」。由麥巴比、迪比利，加上奧利斯（Michael Olise）、迪斯亞杜伊（Desire Doue）及巴高拿（Bradley Barcola）組成的攻擊群，至今已合力炮製16個入球及12次助攻，當中麥巴比個人獨佔8球，火力極度恐怖。

面對這條星級鋒線，狂牛將以「銅牆鐵壁」迎戰。西班牙今屆防守極度穩健，踢了近500分鐘才在8強對比利時失掉第1球。迪帥透露已對法國「起晒底」：「我們仔細研究過法國隊，他們的進攻質素極高。我們的首要任務，就是封殺這班危險人物，切斷他們的連繫，不讓他們有空位推進，這就是足球的博弈。」

世一撼世三 迪帥下達「零失誤」指令

今屆4強由FIFA排名前四的球隊包辦，迪拉富安迪直言這場「世一撼世三」的戲碼絕對是決賽級數：「我之前講過，這場絕對可以當作決賽，另一邊廂阿根廷對英格蘭亦然。剩下的4隊就是當今世上最強。」

大戰一觸即發，他最後向球員下達指令：「來到這個階段，我們絕不能犯下無謂失誤，更不能輕易讓對手起腳。球隊必須控制大局，在雙方禁區都要保持高度紀律和冷靜，這就是贏波關鍵。」