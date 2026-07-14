英超｜伊拉奧拿正式掌利物浦帥印 承諾打造高強度逼搶新軍 季前必有增兵

利物浦新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）正式履新！這位 44 歲的巴斯克名帥接替荷蘭人史洛特（Arne Slot）後，首度以紅軍主帥身分會見傳媒。他豪言要打造一支令球迷引以為傲的熱血紅軍，確立勤奮與高強度逼搶的球風，並預告在英超開鑼前必定會在轉會市場上繼續增兵。

拒向大牌球星妥協 堅持真我風格

談到建軍藍圖，伊拉奧拿強調「勤奮」和「高強度」是其戰術核心。面對陣中的球星，他霸氣表示會保持真我，絕不妥協：「我會堅持自己的執教風格。我知道球隊中有許多極具個性、自尊心極強的球星，但我絕不會為了迎合他們而改變自己。應付紅軍繁密的賽程是一個巨大挑戰，但也是一個證明自己的機會。」

三將因傷缺席季初 轉會市場積極尋「解藥」

由於多名經驗豐富的球員離隊，加上傷兵滿營，紅軍開季兵源告急。伊拉奧拿證實，伊基迪基（Hugo Ekitike）、干拿巴特利（Conor Bradley）及利安尼（Giovanni Leoni）均因傷無緣季初賽事。他說：

「我們將有一段時間失去他們，必須努力尋找解決方案。」他透露管理層正積極工作，預期在轉會窗關閉前必定會引進新援。

艾利諾提早歸隊 國腳分批歸營助磨合

幸好，上季被外借至阿士東維拉的中場年輕新星哈維艾利諾（Harvey Elliott）已提早歸隊。伊拉奧拿大讚他爭勝心強，並承諾在季前賽給予他發揮機會。同時，伊拉奧拿透露已與正在征戰世界盃的利物浦國腳保持聯絡，深信他們在世盃後分批歸隊，將有助他與每一位球員進行更深入的單獨交流。