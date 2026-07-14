世界盃2026｜英格蘭4強大戰前迎喜訊 中場悍將賴斯病癒趕及復出撼阿根廷

英格蘭將於周三的準決賽與衛冕冠軍阿根廷展開宿敵生死決戰！開賽前夕，英格蘭大本營傳來振奮人心的好消息。據《ESPN》披露，因病在8強戰僅踢了半場便被換下的中場防守核心迪格蘭賴斯（Declan Rice），過去兩天身體狀況大幅改善，教練團對這位阿仙奴球星及時傷癒並在周三正選披甲表示「極度樂觀」，為英軍注入強心針！

杜曹：他之前三天幾乎都在床上

英軍周六險勝挪威的8強戰中，迪勤賴斯僅踢了 45 分鐘便被換下。主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後透露，賴斯賽前遭遇嚴重病毒感染，並伴隨大腿及背部痛楚，賽前三天大部份時間只能躺在床上，完全無法堅持90分鐘。幸好，經過隊醫照料與兩天休養，賴斯目前已基本康復。雖然教練團仍要進行最後評估，但內部消息指他已準備就緒，能在周三硬撼美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷，再次在中場築起鐵壁。

後防傷停危機 杜曹排陣仍頭痛

雖然賴斯及時復出，但英格蘭防線仍面臨人手危機。在8強戰中因傷被逼退下火線的尼高奧萊利（Nico O'Reilly）及安斯干沙（Ezri Konsa）目前仍需接受檢查。中堅馬克古希（Marc Guehi）雖大腿拉傷，但上場仍咬緊牙關踢足120分鐘。加上在16強染紅的後衛昆沙（Jarell Quansah）仍處於兩場停賽期中，令杜曹在中後防的調配依然吃緊。

