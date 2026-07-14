世界盃2026｜挪威大軍返國獲英雄式歡迎 皇室成員親自擊鼓領銜「維京戰吼」

挪威國家隊在美加墨世界盃寫下歷史新頁後，周一（13日）凱旋回國。雖然球隊在8強戰中惜敗給英格蘭，但歷史性首度殺入世界盃8強、並在 16 強爆冷淘汰五屆冠軍巴西的震撼表現，已讓這班「維京戰士」成為舉國英雄。大軍飛抵首都奧斯陸時，不僅獲得軍機升空護航，看台上更湧入數萬名狂熱球迷夾道歡迎。挪威王室成員更親自接見，並由王儲哈康（Crown Prince Haakon）親自擊鼓帶領全場展開震撼的「維京戰吼（Viking Row）」，場面極之壯觀！

軍機升空護航 巨星夏蘭特「手抱浣熊」搞怪現身

挪威大軍今次在北美的神奇之旅，徹底點燃了國內的足球狂熱。當接載國家隊的專機飛入挪威領空時，挪威軍方特別派出多架軍用戰鬥機升空護航，護送英雄回國。球員和職員紛紛興奮地擠在機窗前拍照，記錄這項無上光榮。當飛機降落奧斯陸機場，陣中射入 7 球的神鋒夏蘭特（Erling Haaland）步出機艙時，其搞怪行徑隨即引發全場爆笑。只見這位 25 歲的曼城射手，手中竟然抱著一隻手持空樽的「浣熊標本」走下鋼梯，盡顯其調皮幽默的個性。

王儲親自擊鼓「維京戰吼」 數萬人逼爆街頭巡遊

隨後，挪威皇室在首都為球隊舉行了最高規格的皇家歡迎儀式，國王及一眾皇室核心成員親自接見這班國家英雄。在儀式的高潮部分，皇太子哈康更親自抱起大鼓，模仿國家隊隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）及夏蘭特在世界盃贏波時的招牌動作，一邊大力擊鼓，一邊帶領現場數萬名狂熱球迷，齊聲高呼威震全球的「維京戰吼（維京划船）」，聲浪響徹奧斯陸夜空！隨後，球員登上開篷巴士展開全城勝利巡遊，感謝全體國民的支持。

雖然挪威最終在8強加時被英格蘭淘汰，但正如外媒所言，今屆世界盃已徹底奠定了挪威作為世界球壇新興力量的地位。這群寫下國家足球新歷史的維京雄獅，已帶著滿滿的自豪與榮耀，放眼兩年後的歐國盃與下屆世界盃！