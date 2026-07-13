世界盃2026｜重啟1986幸運密碼？ 阿根廷申請著作客藍衣戰三獅

美加墨世界盃進入4強，衛冕冠軍阿根廷將會與英格蘭爭奪決賽席位，據報阿根廷足協已向國際足協遞交特別申請，要求在準決賽中改穿深藍色的作客球衣，捨棄傳統的藍白直間主場戰衣！此舉隨即引起全球英、阿球迷的無限聯想，直指阿根廷試圖重現1986年馬勒當拿（Diego Maradona）身披藍衣擊碎英軍的不朽神話！

1986年墨西哥世界盃8強，馬勒當拿帶領阿根廷以 2:1 淘汰英格蘭。路透社

1986年墨西哥世界盃8強，馬勒當拿帶領阿根廷以 2:1 淘汰英格蘭。法新社

兩度淘汰三獅皆穿深藍

阿根廷在今屆世界盃前六場賽事中，有5場都穿?標誌性的藍白直間主場球衣，唯一例外是於分組賽以 3:1 擊敗約旦一役，當時他們正是穿著深藍色作客戰衣。雖然英格蘭已被列為是次準決賽的「主場隊伍」，將身穿經典的白色球衣，阿根廷改穿客場球衣在實務與顏色對比上合情合理。但阿根廷輿論普遍相信，阿根廷今次申請穿作客球衣，背後意義是希望營造贏波吉兆。

阿根廷申請著作客藍衣戰英格蘭。法新社

意圖複製歷史神蹟

歷史數據顯示，阿根廷在世界盃歷史上兩次最著名淘汰英格蘭戰役中，穿著的都是深藍色作客球衣。1986年墨西哥世界盃8強，馬勒當拿便身穿藍色作客球衣，轟入震驚世界的「上帝之手」與「世紀金球」，帶領阿根廷以 2:1 淘汰英格蘭。

1998年法國世界盃16 強，施蒙尼挑釁碧咸（David Beckham）令後者領紅牌被逐的宿怨一戰中，阿根廷同樣披上深藍色作客戰衣，最終阿根廷互射12碼再次淘汰三獅軍團。

