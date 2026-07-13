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世界盃2026｜美斯唔放球證在眼內 場上訓斥：「講野尊重D！」

足球世界
更新時間：18:16 2026-07-13 HKT
發佈時間：18:16 2026-07-13 HKT

阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）於世界盃 8 強淘汰瑞士之戰，上半場尾段與執法的葡萄牙籍主球證賓希路（Joao Pinheiro）爆發激烈口角。電視台收音咪清晰捕捉到，美斯面對球證時毫無懼色，霸氣連環警告對方「說話尊重D」，盡顯球王霸氣！

美斯直斥球證

插曲發生在上半場第 42 分鐘，美斯疑因不滿球證判罰尺度上前理論，雙方爆發口角。現場轉播的收音咪極其清晰地錄下了美斯的厲聲訓示。美斯手指球證，面帶慍色地大聲喝道：「說話尊重D，不要對我不尊重！跟我說話時尊重D，我對你一直很尊重！」面對美斯的霸氣說話，球證賓希路亦顯得有些不知所措，未敢對美斯採取進一步的牌罰行動。

瑞士慘遭「改判紅牌」 怒轟球證毀掉比賽

事實上，球證賓希路今仗的執法惹來極大爭議。下半場瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）在禁區倒地。賓希路起初判定阿根廷的里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）犯規並出示黃牌。

然而經 VAR 介入後，賓希路觀看重播判定安保路是「插水」，撤銷了柏利斯的黃牌，轉向安保路出示其今場第二面黃牌，兩黃一紅將他驅逐出場。這個關鍵改判摧毀了瑞士的部署，讓阿根廷在多打一人下連入兩球贏波晉級。而美斯這幕「訓示球證」的鏡頭，再次證明了他在場內外無可撼動的地位。

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