世界盃2026│尼馬球場賭枱雙失意 世盃後參加啤牌賽同樣早段出局

早前隨巴西參加美加墨世界盃的尼馬(Neymar)，出局後沒有離開美國，留在北美洲度假。這名34歲鋒將近日於賭城拉斯維加斯參加世界撲克系列賽，可是在首日已經出局，球場和賭枱雙失意。然而網民指他還有電競可以寄託，或者繼續開派對延長五光十色的夜生活。

尼馬參加世界撲克系列賽，首日已經出局，球場和賭枱雙失意。法新社

尼馬參加世界撲克系列賽，首日已經出局，球場和賭枱雙失意。法新社

參加啤牌賽首日出局

尼馬報名參加了剛周末「無限注德州撲克6人桌錦標賽」的第94項賽事，報名費為1萬美元。賽事採6人一桌的形式進行，並採用「凍結賽」(Freezeout)制度，一但輸光所有籌碼，就無法重新購買籌碼或再次報名，被淘汰出局。這名巴西鋒將在首日比賽就被淘汰，未能晉級進入獎勵圈，沒有獎金和排名。

網民指仲可以轉場玩電競

此子於2022年亦參加了這項比賽，在2227名參賽者中排49位，獲得3959美元的獎金。球場和賭枱雙失意，但網民認為尼馬可以繼續其精彩的生活，有人表示，「他還有電競，沒有問題﹗」亦有球迷指出局可以回歸各夜場，開派對夜夜笙歌。

