世界盃2026│決戰法國三叉戟 西班牙門將西蒙最驚迪比利 「雙腳能力完全相同好難防」

法國和西班牙的世界盃4強大戰，將於香港時間周三凌晨3時上演。高盧雄雞在今屆世盃6場共入16球，是攻力最強的球隊，鋒線三叉戟基利安麥巴比、奧士文利迪比利和米高奧利斯都狀態大勇，狂牛門將烏尼西蒙(Unai Simon)指他最驚面對迪比利，因為其雙腳能力完全相同，其射門和傳送都非常難預測。

西蒙認為迪比利可用雙腳完成所有動作

今屆世盃法國共入16球，其攻擊三叉戟所向披靡，基利安麥巴比累積8入球3助攻；奧士文尼迪比利則有5球2助攻；米高奧利安就有5次助攻。由今組賽至今僅失1球的狂牛門將烏尼西蒙，今場面對3人肯定相當忙碌，被問及他們之中最難應付時，他指是迪比利：「迪比利最難預測和應付，因為他的左右腳能力完全相同。他能夠用兩隻腳完成所有動作，無論是傳中，還是任何位置的射門都做到，所以他難以防守。」

迪比利今屆累積5入球2助攻

這名效力畢爾包的29歲門將續指，麥巴比擁有很多進攻手段，但還是不及迪比利那般難預測。當然他最後補充，3位攻擊手都不想面對。