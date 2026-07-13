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世界盃2026│英格蘭爭入決賽數據不利 大賽淘汰賽3次對世界排名前4位球隊全敗

足球世界
更新時間：16:07 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:07 2026-07-13 HKT

英格蘭於香港時間周四凌晨3時，將會在世界盃2026準決賽，硬撼世界排名第二兼衛冕之師阿根廷，力爭自1966年以來首次躋身世盃決賽。然而數據對三獅軍團不利，皆因他們歷來於世盃和歐洲國家盃淘汰賽，3次與世界排名頭4位的球隊交手，全部都落敗未能晉級。

3次大賽淘汰賽對前4球隊全敗

自1992年國際足協引入世界排名系統以來，英格蘭在世盃和歐國盃淘汰賽3次對陣世界排名前4位的球隊，全部落敗未能晉級。首次是1996歐國盃，他們作為東道主於準決賽遇上當時世界排名第2的德國，法定時間和加時賽和1:1，互射12碼負5:6；其次是2002世盃，8強對世界二哥巴西，加戰下負1:2；第3次是去屆世盃8強，以1:2不敵當時排第4的法國。

 

力爭相隔60年再入世盃決賽

英軍對上一次躋身世盃決賽是1966年，當時他們以東道主身份擊敗西德，奪得球隊歷來唯一世界冠軍。而三獅於2018俄羅斯世盃躋身4強，加時後以1:2不敵克羅地亞，未能躋身決賽轉戰季軍戰，又以0:2落敗，最終僅得第4名。

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