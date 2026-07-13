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世界盃2026｜比寧咸逃過四強停賽 自爆全賴母親「日哦夜哦」

足球世界
更新時間：15:50 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:50 2026-07-13 HKT

英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）於世界盃8強梅開二度，成為英軍淘汰挪威的最大功臣，更重要的是在該使成功保住「清白之身」免領黃牌，避過於4強對阿根廷停賽，賽後他大爆驚天秘密，坦言能控制情緒、避免累積黃牌停賽，全賴母親在過去一周天天在耳邊「狂鵝」提點。

身背一黃危機 媽媽全天候叮囑

比寧咸在32強對剛果民主共和國曾領黃牌，若今仗再領黃牌將會面臨自動停賽，無緣對阿根廷的準決賽（8強戰後黃牌將全數清零）。結果，比寧咸今仗他成功避過領黃牌，他笑著透露母親的居功至偉：「我媽媽整整一個星期都在叮囑我：注意你的粗口、注意攔截動作、注意面部表情和情緒！她一整周都在我耳邊『哦到入骨』，就是要我千萬小心，絕對不能拿那面該死的黃牌！」

視母親為「女王」 曾大爆阿媽幫鋪床

23 歲的比寧咸是公認的「孝順仔」，視母親為「女王」。四年前卡塔爾世界盃，他曾被爆出就算成了球星，母親仍會幫他鋪床單；效力多蒙特時忘記帶護照，也是母親飛去西班牙「救駕」。正是這位母親的無微不至，造就了今天頂得住壓力的英格蘭新天王。

贏波帶挈金曲《Wonderwall》收聽率狂飆

此外，英格蘭的出色表現亦帶挈了搖滾樂隊 Oasis 的 1995 年名曲《Wonderwall》，該曲在串流平台的收聽率瞬間飆升逾 50%！這首金曲已成英軍今屆「非官方隊歌」，每次贏波後球員都會向球迷高歌。全英國球迷都期盼週三硬撼阿根廷後，這首勝利之歌能再次響起。

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