英超｜美臣蒙特墮後改踢防中 卡域克奇招解救曼聯中場兵荒

曼聯即將展開季前集訓之際，面臨極其嚴峻的「中場兵荒」，隨著巴西老將卡斯米路（Casemiro）約滿離隊，烏拉圭國腳烏加迪（Manuel Ugarte）又在世界盃遭遇十字韌帶撕裂的「收山式」重創，紅魔陣中目前只剩下唯一一名健康的常規中場明奈（Kobbie Mainoo）。面對中場人腳天殘地缺的絕境，領隊卡域克兵行險著，計劃派遣英格蘭進攻中場美臣蒙特（Mason Mount）在新球季「墮後一格」，擔任防守中場為球隊救亡！

明奴仍在踢世盃假 美臣蒙特成季前賽中場獨苗



曼聯的季前備戰計劃可謂波折重重。雖然球隊已與車路士達成 5,000 萬鎊(約5.17億港元)協議，準備簽下上季在英超有 13 次首發上陣的 22 歲巴西中場新星安達利山度士（Andrey Santos）；而從阿特蘭大以 3,500 萬鎊(約3.62億港元)收購巴西國腳艾達臣（Ederson）的交易雖然傳出變數，但曼聯內部強烈否認交易觸礁，堅稱一切仍在進行中。但遠水始終難救近火，這兩名新援目前仍未正式歸隊。

更令主帥卡域克（Michael Carrick）頭痛的是，陣中目前唯一健康的正宗中場明奴，雖然在今屆世界盃英格蘭的 6 場比賽中「一分鐘都未踢過」，但他依然享有賽後三星期的法定假期，預計要到 8 月 9 日曼聯在都柏林展開訓練營時才能歸隊。這意味著，曼聯在即將於赫爾辛基對陣域斯咸的首場熱身賽中，將面臨沒有任何正宗一隊中場可用的尷尬局面。

無懼轉型防中 美臣蒙特獲卡域克激讚「全能王」



在球隊危急存亡之際，現年 27 歲的美臣蒙特主動向卡域克請纓。這位原本以進攻中場及中場中見稱的英格蘭國腳，表示絕對願意為了緩解球隊的危機而轉型，在新球季移後一格出任防中的角色。

事實上，美臣蒙特上季尾段已經展現了他在防守位置上的潛力。在對陣新特蘭的悶和以及 3:0 大勝白禮頓的賽事中，他都是以防守中場身份正選上陣，其積極的跑動覆蓋與出色的戰術執行力，深受主帥卡域克器重；且看他能否在紅魔鬼的後防線上開創出職業生涯的第二春。

