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世界盃2026│挪威大軍離開美國 夏蘭特發文「這段旅程讓人激動﹗」

足球世界
更新時間：15:08 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:08 2026-07-13 HKT

挪威不敵英格蘭，今屆美加墨世界盃之旅於8強止步。該隊大軍周日離開美國，人氣急升的前鋒艾寧夏蘭特就在啟程離開前上載自拍照，再見主辦國之一的美國之餘，還稱今屆賽事「讓人激動」！

夏蘭特Instagram截圖。
夏蘭特Instagram截圖。

夏蘭特發文告別美國

8強挪威面對英格蘭，在先入一球下連失兩球，加時後倒輸1:2，但已創出隊史於世盃最佳成績。這支於賽事期間吸引全球球迷追捧的北歐之師，周日離開美國，夏蘭特於上機前自拍，並上載至個人Instagram告別這段神奇旅程：「再見美國！這段旅程讓人激動﹗」

享受今次世盃神奇之旅

而這名25歲神鋒早前已發布了挪威隊和自己在今屆世盃的圖片集，並附文：「這真是一段難忘的旅程，感謝你們讓它變得如此特別。」此子相當滿意今次的世盃之旅，事實上在上屆2022卡塔爾世盃進行時，挪威未能躋身決賽周，其餘大部份曼城隊友就離陡參賽，藍月特別拍攝了一段夏蘭特留在球隊訓練基地的視頻，營造他孤獨留守的感覺，與今屆有著天淵之別。

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