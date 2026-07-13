世界盃2026｜杜曹比寧咸賽後隔空爆「口水戰」 英足總急澄清：兩人無不和

英格蘭在 8 強加時 2:1 險勝挪威闖入4強，然而賽後球隊內部卻爆出「將帥不和」疑雲！主帥杜曹（Thomas Tuchel）賽後黑面批球隊表現「粗心且犯錯頻頻」，直言晉級全憑運氣；但攻入奠勝球的功臣祖迪比寧咸（Jude Bellingham）卻公開反駁，指杜曹「未踢過這溫度的比賽，根本不知有多艱難」，強調球隊需要「贏得骯髒（win dirty）」。這番隔空對話惹來兩人不和的傳聞，英格蘭足總內部急忙澄清，強調兩人「完全沒有問題」，目標一致要助英格蘭奪世界盃。

杜曹批評球員表現 貝寧咸不服反擊



杜曹賽後拒絕皆大歡喜，痛批球隊在比賽中將自己逼入絕境：「粗心大意、戰術犯錯，速度又不夠快，我們今天只是足夠幸運。」然而，今屆賽事已轟入 6 球的比寧咸卻顯得非常不服氣，公開反擊：「未踢過這溫度的比賽，根本不知有多艱難。也許他（杜曹）自己根本不知道在這種極端高溫下，與夏蘭特等頂級對手交鋒是甚麼滋味！這絕非容易踢的比賽。你不可能每場都傳球 1000 次來漂亮地取勝，有時你必須贏得骯髒。」



足總高層緊急降溫



對此，英足總官方高層急忙出面澄清「降溫」，直指兩人的關係絕對沒有問題。足協內部人士透露，當天賽後雙方在經歷了高強度的生死戰和高溫煎熬後，情緒有些激昂純屬正常，兩人私下依然保持著緊密的合作。



事實上，杜曹在得知愛將的發言後，亦大方展現大將之風主動降溫，在隨後的發佈會上大讚比寧咸：「這是一位世界級球員在關鍵、最重要時刻展現出來的『世界級表現』。」杜曹亦澄清自己並非抹煞球員的努力，只是認為大家能踢得更好。

英格蘭將於周三在亞特蘭大硬撼美斯率領的衛冕冠軍阿根廷，兩人能否摒除成見、齊心破關，將決定三獅軍團能否昂首步入決賽。

