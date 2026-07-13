世界盃2026│英格蘭名宿為英阿大戰造勢 一面倒睇好三獅晉級 祖高爾：「肯定送美斯返屋企」

英格蘭對阿根廷的世界盃4強大戰，將於香港時間周四(16日)凌晨3點舉行，多位英軍名將已急不及待為比賽造勢。里奧費迪南和祖高爾均睇好三獅可以晉級決賽，當中後者矢言英軍在行軍和比賽速度上可輾壓阿根廷，更指有100%信心「將英斯送返屋企」。

祖高爾有信心將美斯送返屋企

英格蘭和阿根廷在8強分別淘汰挪威及瑞士，會師準決賽，由於雙方過往於世盃多次合演經典對決，加上兩國的政治歷史因素，今場備受注目。英軍名宿們紛紛為比賽和球隊造勢，前曼聯中堅里奧費迪南直言三獅可以奪冠：「我認為可以(英格蘭奪冠)。當局面不利，事情並不順利時，英格蘭總會想到辦法將問題解決。這就像拼圖一樣，自己總能在正確時刻找到正確的那一塊拼圖。我認為這是相比其他球隊的優勢之處，雖然阿根廷也做過幾次類似的事，但相比下他們可接近被淘汰。」

里奧費迪南指英軍總能解決問題

另一位英軍名將祖高爾先分析三獅優勢阿根廷的地方：「英軍的速度完全輾壓阿根廷，所以一定沒有問題，可以拿下這場比賽。」他更指美斯肯定入唔到決賽：「我們會將他送回家，100%確定。我敢斷言這場比賽沒有任何問題，英格蘭一定可以限制美斯，一定做到。」

阿根廷中堅一時好一時差

而前曼聯兼英格蘭右閘加利尼維利，就指阿根廷一對中堅利辛度馬天尼斯和基斯甸羅美路是最大不確定因素：「我把他倆稱作世界上最好又最差的中堅拍檔。有時他們極其出色，瞬間又從卓越跌到荒唐。」

里奧費迪南指英格蘭總有方法解決問題。路透社

祖高爾指英軍肯定可以送美斯回家。路透社