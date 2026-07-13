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世界盃2026｜堅尼寸老夏蘭特「飲大咗」遭對方爆粗回應 兩人30年恩怨再爆發！

足球世界
更新時間：11:41 2026-07-13 HKT
發佈時間：11:41 2026-07-13 HKT

英格蘭在世界盃8強淘汰挪威，賽果不僅令挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）出局，更意外點燃一場橫跨 30 年的足壇恩怨！夏蘭特父親艾費爾（Alfie Haaland）因不滿球證判決在網上單打英軍，惹來曼聯傳奇堅尼（Roy Keane）開火嘲諷他「飲大咗」。被篤中死穴的艾費爾怒不可遏，直接爆粗反擊，令這對球壇仇人再次隔空開戰！

堅尼寸艾費爾：飲醉睇錯波

英挪大戰中，夏蘭特有記入球經 VAR 覆核後判無效。愛子心切的艾費爾賽後在社交平台發文，充滿怨氣地「祝賀比寧咸和球證」，直斥挪威被「打劫」。向來火爆的堅尼在節目中隨即反擊，譏諷這位老仇人受酒精影響：「他在球場看比賽時似乎總是在喝酒。如果你喝醉了，你看比賽的角度自然會不一樣。」堅尼強調犯規就是犯規，輸波絕不能推卸給球證。

艾費爾爆粗後刪留言

堅尼這番言論隨即瘋傳。艾費爾看到後怒火中燒，直接在帖文下爆粗反擊：「一日賤男，一世都係賤男！」雖然他隨後刪除留言，但已被網民截圖。
兩人的血海深仇始於1997年，當時堅尼攔截艾費爾時導致十字韌帶撕裂，艾費爾當時指責堅尼「詐傷」；4 年後的曼市打吡戰，堅尼以一記「收山式」飛鏟報復領紅。這段30年恩怨至今依仍未有化解。

名宿齊撐堅尼 胡禮斥輸打贏要

阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）毫不客氣地批評艾費爾：「他跑去『祝賀』球證？這根本是酸葡萄心態，是下三流的攻擊。」加利尼維利亦力撐堅尼，認為英軍贏得合理。這場英挪大戰的場外風波，絕對比球賽本身更充滿火藥味！

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