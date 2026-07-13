世界盃2026│夏蘭特對英格蘭無表現原因曝光 英超名將指賽前不適帶病出場

挪威在今屆世界盃的神奇之旅於8強告終，人氣王艾寧夏蘭特在不敵英格蘭時表現平平，存在感低之餘，更失去慣常的衝擊力。前英超名將卡斯卡連奴根據消息人士的說法，指這名挪威神鋒賽前一直不適，被病毒侵襲，最終帶病上陣，以致未能交出正常水平，最終於加時被換走。

夏蘭特全場盤球僅4.9米

夏蘭特在今屆世盃由分組賽至16強，5場上陣4次取得7球1助攻，出色的表現成為本屆賽事的人氣王。然而這名25歲曼城前鋒於8強對英格蘭時存在感低，僅觸球21次，10次失去控球權，持球推進1次，總盤球距離只有4.9米，更重要是失去慣常的衝擊力，仿似失去動力般。

名將指賽前被病毒入侵

外界指他今場面對3位藍月隊友夾擊，加上其他對手又是在英超賽場經常碰頭的對手，所以未能發揮應有水平。曾效力車路士等隊的卡斯卡連奴就指他表現差的真實原因是受病毒侵襲：「我地比賽的半場期間，收到了一條關於夏蘭特身體不適的消息。他是隊內被病毒入侵的一員，在體能問題上，他看起來的確有點不對勁，身體層面不正常。」

欠缺衝擊力 體能出問題

卡斯卡連奴續拍：「他的身賽在比賽前已出了問題，這是我從消息人士那裡得知。我最驚訝是他缺乏能量的程度，比起阿歷山大索洛夫向前的衝擊力差很遠，他真的因為不適而判若兩人。」