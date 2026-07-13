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專欄 體壇雜論｜實力今非昔比 德巴改革需時

足球世界
更新時間：09:37 2026-07-13 HKT
發佈時間：09:37 2026-07-13 HKT

兩大老牌勁旅在今屆美加墨世界盃表現均令人失望，德國於32強出局，巴西亦僅於16強下馬。德國教練拿格斯文盲目跟風踢控傳招致敗局，巴西青黃不接奢望老將尼馬復出救國好夢難成。以兩隊目前的狀況，恐怕還需要一段時間去改革方可重拾昔日光輝。

德國踢傳控反而混亂

4屆冠軍德國於小組首兩戰連勝庫拉索和科特迪瓦，提早篤定首名出線，尾輪敗於厄瓜多爾被外界視之為留力所致。然而，德軍的強勢全靠首戰7:1大炒新丁庫拉索，對厄瓜多爾正選出戰下輸波，進攻組織混亂。球隊縱有域斯和穆斯亞拿等技術型球員在陣，但教練拿格斯文的控傳踢法並不適合球隊，亦扼殺了兩名主將的發揮。結果，在32強爆冷敗給巴拉圭提早畢業。

尼馬出山難拯救巴西

至於巴西則明顯青黃不接，陣中僅雲尼斯奧斯祖利亞和拉芬夏比洛尼屬世界頂級，惟後者又因傷倦勤。安察洛堤重召老將尼馬，但盛年已過的他勉強復出亦幫助不大，結果在16強被挪威淘汰出局。而巴西在安帥領軍下被批評失去「森巴味道」，惟他獲足總支持領軍進行改革，由他打造一支沒有森巴味的巴西爭取復興，筆者實存在疑問。丹尼神

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