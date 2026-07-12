世界盃2026｜VAR改判安保路插水被逐 瑞士主帥隊長怒轟球證殺死比賽

美加墨世界盃 8 強阿根廷對瑞士，瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）在下半場因一次「插水」引發 VAR 介入，最終被球證撤銷對手黃牌，自己卻領下第二面黃牌「兩黃一紅」被逐離場。這個判決直接改變了比賽走向，令剛扳平 1:1 的瑞士功虧一簣遺憾出局。賽後，瑞士主教練耶堅（Murat Yakin）及隊長格列沙加（Granit Xhaka）極度憤怒，齊聲炮轟球證及 VAR 摧毀了球隊的晉級希望！

插水博極刑變兩黃一紅 戰局徹底逆轉

爭議事件發生在瑞士扳平比數後的 5 分鐘。安保路在邊線附近疑似被侵犯倒地，主球證賓希路（Joao Pinheiro） 第一時間向看守安保路的阿根廷中場里安度柏利迪斯(Leonardo Paredes)出示黃牌。然而 VAR 覆核發現雙方根本沒有接觸，完全是安保路「插水」。根據世界盃最新條例，主球證經覆核後，撤銷了柏迪迪斯的黃牌，改向「插水」的安保路出示黃牌。由於安保路在上半場已領過黃牌，最終累積兩黃一紅被驅逐，令瑞士餘下時間十人應戰，招致最後1:3的敗局。

耶堅痛心：這是一個球證錯誤 沙加怒斥 VAR 殺死比賽

瑞士主帥耶堅賽後極度不滿球證的判決：「我們被球證的一個錯誤懲罰了！我之前根本不知道這條新例，這原本只是一個無害的情況，但 VAR 卻強行干預。這面紅牌徹底摧毀了我們運作良好的比賽計劃！」隊長格列沙加更毫不客氣地炮轟，指控這種頻繁的視頻覆核，只會完全「殺死」一場精彩的比賽。雖然瑞士隊抗議聲不斷，但安保路一記「插水」的代價，已確確實實地葬送了十字軍的世界盃夢想。