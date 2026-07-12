世界盃2026｜FIFA前四名歷史性包攬4強 英格蘭阿根廷法國西班牙合演真正巔峰對決

美加墨世界盃8強賽事全部結束，4強名單正式出爐！阿根廷、英格蘭、法國及西班牙成功殺入準決賽。今屆4強陣容史無前例地強大，皆因這4支球隊正好是目前國際足協（FIFA）世界排名的前四位。這亦是自1992年創立FIFA排名系統以來，世界盃首次出現由「世一至世四」包辦4強的歷史性盛況。

告別黑馬 史上最強4強陣容

過往的世界盃淘汰賽階段，往往會有「黑馬」球隊殺出重圍，為球迷帶來驚喜。但今屆賽事卻是傳統頂級勁旅的天下，拒絕任何爆冷。據數據網站統計，自1992年引入世界排名以來，從未試過有排名前四的球隊能齊齊晉身世界盃4強。如今阿根廷、法國、西班牙及英格蘭成功會師，意味著接下來的準決賽將是毫無水分的「真正巔峰對決」。

歐洲三強圍剿阿根廷 英阿大戰成焦點

在地域分佈方面，今屆4強呈現出「歐洲大戰南美」的經典格局。除了阿根廷代表南美洲外，其餘三隊法國、西班牙及英格蘭均來自歐洲。準決賽戲碼極具看頭：7月15日將率先上演「歐洲內戰」，由法國硬撼西班牙；而7月16日則有萬眾矚目的「英阿大戰」，宿命感十足的兩隊將迎來對碰，英格蘭將與力爭衛冕的阿根廷爭奪另一張決賽入場券。

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世盃最後階段賽程（香港時間）

準決賽（4強）：

7月15日（周三）凌晨 3:00 —— 法國 vs 西班牙

7月16日（周四）凌晨 3:00 —— 英格蘭 vs 阿根廷

季軍戰：

7月19日（周日）清晨 5:00

決賽：

7月20日（周一）凌晨 3:00