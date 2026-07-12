Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜FIFA前四名歷史性包攬4強 英格蘭阿根廷法國西班牙合演真正巔峰對決

足球世界
更新時間：16:31 2026-07-12 HKT
發佈時間：16:31 2026-07-12 HKT

美加墨世界盃8強賽事全部結束，4強名單正式出爐！阿根廷、英格蘭、法國及西班牙成功殺入準決賽。今屆4強陣容史無前例地強大，皆因這4支球隊正好是目前國際足協（FIFA）世界排名的前四位。這亦是自1992年創立FIFA排名系統以來，世界盃首次出現由「世一至世四」包辦4強的歷史性盛況。

告別黑馬 史上最強4強陣容

過往的世界盃淘汰賽階段，往往會有「黑馬」球隊殺出重圍，為球迷帶來驚喜。但今屆賽事卻是傳統頂級勁旅的天下，拒絕任何爆冷。據數據網站統計，自1992年引入世界排名以來，從未試過有排名前四的球隊能齊齊晉身世界盃4強。如今阿根廷、法國、西班牙及英格蘭成功會師，意味著接下來的準決賽將是毫無水分的「真正巔峰對決」。

歐洲三強圍剿阿根廷 英阿大戰成焦點

在地域分佈方面，今屆4強呈現出「歐洲大戰南美」的經典格局。除了阿根廷代表南美洲外，其餘三隊法國、西班牙及英格蘭均來自歐洲。準決賽戲碼極具看頭：7月15日將率先上演「歐洲內戰」，由法國硬撼西班牙；而7月16日則有萬眾矚目的「英阿大戰」，宿命感十足的兩隊將迎來對碰，英格蘭將與力爭衛冕的阿根廷爭奪另一張決賽入場券。

相關閱讀：世界盃2026｜法國西班牙英格蘭阿根廷會師4強 一文睇清4強對碰開賽時間及電視直播

 

世盃最後階段賽程（香港時間）

準決賽（4強）：
7月15日（周三）凌晨 3:00 —— 法國 vs 西班牙
7月16日（周四）凌晨 3:00 —— 英格蘭 vs 阿根廷

季軍戰：
7月19日（周日）清晨 5:00

決賽：
7月20日（周一）凌晨 3:00

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
6小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-11 11:18 HKT
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
23小時前
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
飲食
6小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王｜不滿奶奶「諸多藉口」拒湊孫 新抱怒轟：每個月俾1萬蚊家用買餸
星島申訴王｜不滿奶奶「諸多藉口」拒湊孫 新抱怒轟：每個月俾1萬蚊家用
申訴熱話
7小時前
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
生活百科
20小時前
世界盃2026︱英格蘭反勝入4強 挪威航空即「找數」IG換英航標誌
世界盃2026︱英格蘭反勝入4強 挪威航空即「找數」IG換英航標誌
即時國際
6小時前
世界盃2026｜艾華利斯加時入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晉級4強
01:20
世界盃2026｜艾華利斯加時入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晉級4強
足球世界
5小時前
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
23小時前