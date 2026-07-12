世界盃2026｜傑志、螢花女足成員出席睇波派對 吸逾千市民欣賞8強大戰

世界盃進入8強階段，周日早上最後一輪由阿根廷對上瑞士，恒基地產旗下MCP新都城中心特意舉辦「7.12無制限睇波派對」邀請到「螢花」女子足球隊的Faye、Icy、樂琳、表妹及助教Daniel，聯同港超聯冠軍傑志球員甘智健、林樂勤、陳丞臻以及新加盟的馬高斯山度士，以及女團IdG Bubbles與一眾觀眾一同感受足球狂熱。

螢花女足到場與眾同享世盃熱潮 樂見商場設睇波活動

新都城中心今屆世界盃不分日夜播足104場，而進入到淘汰賽階段氣氛也更為熾熱，周日舉辦「7.12無制限睇波派對」吸引到逾千位市民一同觀戰，更邀請到「螢花」女子足球隊的Faye、Icy、樂琳、表妹及助教Daniel，聯同港超聯冠軍傑志球員甘智健、林樂勤、陳丞臻以及新加盟的馬高斯山度士，與一眾市民大玩小遊戲和一同觀賞比賽。更有女團IdG Bubbles在中場表演助熱氣氛。

表妹受訪時指好驚訝現場在那麼早的時間都能有這麼多人到場，而Faye也表示：「今日係星期日都咁早有咁多人嚟，同埋因為今屆世界盃都進入最後階段，都係強隊之旅間嘅對壘，所以大家都好珍惜淨低嘅每場比賽。」Icy也認為：「香港人大家平時節奏都好急同埋比較顧自己嘅生活啦，我覺得難得世界盃可以凝聚返所有香港人心中嗰份熱血出嚟，係好難得同埋好感動。」

上屆因受疫情影響因此比較少商場有直播活動，今屆全港多個商場有世界盃活動，表妹對此也很樂見於此：「我覺得好難得商場願意提供場地，咁早就俾我哋香港市民出嚟一齊睇波，都好似為呢個城市打打氣咁。」而今場阿根廷再在加時以3:1擊敗瑞士晉級，雖然近幾場過程驚險，但支持阿根廷的樂琳也表示並不擔心：「唔會好緊張啊，就算上次對佛得角踢到加時，對埃及落後0:2我都冇驚過。」

Jason望用國際賽經驗應用到亞冠2

而傑志球員今次亦一同和一眾將軍澳的居民觀賞比賽，Jason表示現場氣氛好熱烈，亦沒想到會有那麼多人出席，而新加盟的馬高斯山度士也很驚訝這麼多人來觀賽氣氛也很好，而對於來季亦將出戰亞冠2 Jordon則希望贏波同有分「落袋」，亦希望籍對上更強的對手去追趕他們的水平，而丞臻則認為：「作為年輕球員，第一樣係爭取到上陣機會表現好自己，另外就係希望去對一啲亞洲頂級嘅球隊，希望可以攞多啲經驗，提高一個對抗性之後，帶返嚟香港，可能之後如果自己踢得越來越耐，之後將呢啲經驗去傳授畀其他年輕人。」

而最近在港隊有更多機會的Jason被問到這些經驗可以為他帶來什麼幫助時則表示：「當然啦踢國際賽嘅經驗係好重要，因為個速率始終同本地唔同啦，國際賽快好多，都可以早啲適應到國際賽嘅速度。咁都幫到我喺亞冠嘅表現，通常亞冠嘅對手都係嚟自中西亞國家，咁對得多自己都會熟悉到佢哋嘅踢法。」

記者/攝影：魏國謙