世界盃2026｜挪威8強出局夏蘭特認命 「微細判決多利強隊」

挪威在美加墨世界盃8強不敵英格蘭，無緣準決賽。挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）賽後表現得相當豁達，坦然接受現實，直言在這種大賽的頂級較量中，微細的判決往往會偏向實力更強的一方；他更毫不避諱地以自己效力的英超班霸曼城為例，承認強隊確實常常成為球場上的得益者。

夏蘭特：強隊通常獲得眷顧

挪威在今屆賽事表現令人驚艷，在16強爆大冷擊敗奪冠大熱巴西，可惜最終在8強倒在英格蘭腳下。賽後，夏蘭特對球隊的表現感到自豪，但也一針見血地點出了強弱懸殊帶來的現實差異：「我們證明了自己能夠擊敗像巴西這樣的足球強國。今天雖然輸給英格蘭，但也給他們製造極大麻煩。如果某些判罰有所不同，賽果可能完全兩樣。但在這種高水平賽事中，決定勝負的就是這些細微之處。我對此非常了解，因為通常情況下，實力更強的一方會得到這些決定性的判罰。從整體實力來說，英格蘭當然更強；就像我在曼城踢球時一樣，通常這些微細的判罰也會對我們有利。」

讓世界看見挪威 冀「維京戰吼」激勵下一代

儘管止步8強，但夏蘭特對挪威隊今屆的成就感到無比驕傲。他表示，除了淘汰巴西的壯舉，球隊向全世界展現出的精神面貌才是最讓他感動的：「這一切太不可思議了！我們讓全世界注意到了挪威，無論是『維京戰吼（Viking rowing）』，還是大家展現出的友善，我們成功讓挪威登上了世界足球版圖！」他期望這次世界盃的成功能激勵挪威國內的年輕人，讓他們知道穿上國家隊戰衣、站上最高舞台是絕對可能實現的夢想。