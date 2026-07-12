世界盃2026｜兩代神鋒英雄惜英雄！卡尼夏蘭特賽後相擁引爆熱議

美加墨世界盃八強的神綘對決，結果由哈利卡尼（Harry Kane）領軍的英格蘭加時以 2:1 淘汰有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）助陣的挪威，強勢闖入準決賽。賽後卡尼與夏蘭特在場中英雄惜英雄的溫馨相擁，這幕世紀合照迅速在網上瘋傳，引爆全球網民的致敬熱潮！

貝寧咸加時救主 夏蘭特首度「斷纜」

今場焦點落在兩人射手卡尼和夏蘭特的對決，而英格蘭防線今仗成功凍結夏蘭特，令這位挪威入球機器於今屆世界盃首次上陣沒有入球，進球神話無奈告終。不過，卡尼今仗同樣夥粒無收，三獅軍要靠祖迪比寧咸(Jude Bellingham)梅開二度奠勝。

完場後卡尼與夏蘭特主動走向對方大方相擁、拍肩並低聲交流，展現了體育精神的最高境界。這幕於社交平台瞬間掀起熱話。

網民讚歎「最強9號」同框：尊重贏得尊重

兩大球星的互動贏得全球球迷集體鼓掌。大批網民紛紛大讚兩人極具紳士風度：「尊重贏得尊重（Respect recognizes respect）！」另一位球迷大讚這張合照的含金量：「這絕對是這代人中，兩位最強 9 號球員的同框！」

更有英軍球迷幽默調侃：「夏蘭特說不定在耳語中，拜託卡尼今屆一定要把足球帶回家！」英格蘭跨過挪威這道難關後將昂首邁向四強，而兩代神鋒的深情一擁，無疑成為了今屆世界盃最溫暖、最能詮釋體育精神的經典一幕。