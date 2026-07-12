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世界盃2026｜夏蘭特父親怒轟球證「偷走」4強席位！英格蘭扳平入球惹爭議

足球世界
更新時間：14:13 2026-07-12 HKT
發佈時間：14:13 2026-07-12 HKT

世界盃8強英格蘭加時2:1淘汰挪威的賽事中，三獅軍憑藉祖迪比寧咸（Jude Bellingham）半場前一個充滿爭議的入球扳平比分。賽後，挪威星將夏蘭特的父親艾費爾（Alfie Haaland）對賽果極度不滿，直斥球證的判決奪走了挪威的4強席位，並在社交媒體怒轟：「我們今天被搶劫了！」

點擊觀看片段

皮球疑中「天眼」電纜未吹停

賽事焦點發生在半場結束前，當時挪威正憑舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）的入球領先。挪威門將尼蘭特（Orjan Nyland）開出龍門球，慢鏡重播顯示，皮球在空中疑似擊中了球場上方的懸掛式攝影機（Sky camera）電纜。皮球隨後落下並轉交到英格蘭球員腳下，最後助攻比寧咸射入追平1:1。
根據國際足協（FIFA）球例，如果皮球擊中懸掛在球場上方的設備，球證理應吹停賽事並開公證球。前英超名哨卡頓保（Mark Clattenburg）亦指出：「VAR絕對可以介入，因為皮球接觸電纜是導致入球的進攻階段一部分，VAR理應察覺並處理這個問題。」

FIFA澄清皮球晶片無異常

這個判決令挪威上下大為光火，主帥蘇巴根（Stale Solbakken）、門將尼蘭特(Orjan Nyland)及艾寧夏蘭特(Erling Haaland)在半場休息時，憤怒地向球證杜平（Clement Turpin）理論。不過，FIFA隨後發表聲明澄清：「我們已經檢查了數據，連接皮球的感測器圖表上並沒有顯示出任何異常的波幅（No peak）。」

夏蘭特父親：多得球證救了英格蘭

儘管FIFA作出解釋，大批球迷依然在社交平台上群情洶湧，質疑高科技為何未能發揮作用。夏蘭特的父親阿爾菲更是在賽後發文宣洩不滿，將矛頭直指球證，認為挪威的4強資格被黑哨扼殺：「真的嗎？多得球證救了你們（英格蘭）。希望你們現在能贏得世界盃吧，但我覺得我們今天被搶劫了。」

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