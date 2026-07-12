世界盃2026｜阿根廷晉級之路步步驚心 美斯稱從未停止相信 羅美路：無煎熬過唔算數

阿根廷在美加墨世界盃8強經歷加時苦戰，最終以3:1擊敗瑞士，殺入4強硬撼英格蘭。回顧阿根廷今屆的晉級之路，雖然對手世界排名全在15名之外，但淘汰賽階段卻場場陷入苦戰。隊長美斯（Lionel Messi）賽後直言球隊「再次經歷煎熬」，而一眾功臣亦坦承，這支阿根廷似乎注定要「捱過苦」才能品嚐勝利果實。

阿根廷淘汰賽場場苦戰

阿根廷世界排名暫列第1，今屆賽程看似平坦，至今遇到的對手（阿爾及利亞、奧地利、約旦、佛得角、埃及、瑞士）世界排名最高僅為第19位的瑞士。然而，他們的晉級過程卻步步驚心：淘汰賽首圈對佛得角靠加時致勝、上仗對埃及靠安素（Enzo Fernandez）絕殺「讓二追三」、今仗對瑞士同樣要激戰至加時才分出勝負。

賽後，隊長美斯在社交媒體發文抒發感受：「我們在比賽中再次經歷了煎熬，但這支球隊從未停止過相信。我們再次打入4強，加油阿根廷！」而在加時階段攻入鎖定勝局一球的拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）則強調，球隊勝在有耐性及韌力：「這支國家隊永遠都比對手多一口氣。下半場我們一度遇到困難，但最終始終掌控節奏，沒有失去耐性。我們從上仗對埃及的失誤中吸取了教訓，並在細節上作出了修正。」

羅美路道出阿根廷基因：「不經歷煎熬就不值得」

中堅羅美路（Cristian Romero）賽後的一番話，更道出了阿根廷球迷的心聲：「在阿根廷，人們都知道，如果不經歷煎熬，一切都不值得。這太不可思議了，但我們就是這樣。」

他特別點名讚揚美斯、奧達文迪（Nicolas Otamendi）及迪馬利亞（Angel Di Maria）等老將，指他們過去遭受過無數打擊，但每次都能重新站起來：「所以我們除了站起來繼續戰鬥，別無選擇。有時我們踢得不好，但每個人都在場上毫無保留地付出了一切。今天我們成功躋身世界前四，我為這支團隊感到無比驕傲。」

4強迎來終極考驗 誓言對英軍「獻出生命」

來到準決賽，阿根廷將迎來今屆賽事真正的頂級考驗——世界排名第4的英格蘭。曾在英超熱刺征戰多年的羅美路深知對手實力：「這將是一場極其艱難的比賽，英格蘭是一支非常出色的球隊。但我們會再一次獻出生命，毫無保留地傾盡全力，誓要殺入決賽。」