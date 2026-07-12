世界盃2026｜英阿大戰前夕主帥齊發牢騷 史卡朗尼認阿根廷「贏運」 讚英軍實力強橫

阿根廷在美加墨世界盃8強淘汰瑞士，將於準決賽硬撼宿敵英格蘭，合演矚目的「英阿大戰」。無獨有偶，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽後與英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）口徑一致，雙雙對球隊表現表達不滿。史卡朗尼坦承今仗踢得非常掙扎，獲勝得到「幸運之神」眷顧，但他強調球隊連續兩屆殺入4強，已締造了歷史性的成就。

坦承踢得煎熬 踢多一人成轉捩點

面對踢法硬朗的瑞士，阿根廷今仗贏得絕不輕鬆。史卡朗尼賽後受訪時直認球隊表現有不足之處：「說實話，我們今天踢得非常煎熬（Suffered）。我們知道瑞士的身體對抗能力極強，但問題是我們自己沒能從某些特定局面中有效推進出來。」

他毫不避諱地承認，瑞士領紅牌是整場比賽的轉捩點：「坦白講，今天運氣確實站在我們這一邊——因為對手有球員被逐，從那一刻起，球隊才真正開始能夠發起進攻。」

比列安保路（中）假摔，兩黃變一紅被罰出場。AP

比列安保路假摔，兩黃變一紅被罰出場。AFP

比列安保路（7號）假摔，兩黃變一紅被罰出場。AP

表現欠佳仍創歷史：「贏波總比輸波好」

與杜曹早前「贏波唔收貨」的論調如出一轍，史卡朗尼亦點出球隊有巨大改善空間，同時肯定了球員的成就：「我們必須實事求是，球隊還有很多地方需要改進，但贏波總歸是更好的。拋開這些不談，這支球隊今天所達成的成就是歷史級的。儘管我們本可以踢得更好，但能再一次站上準決賽舞台，這本身就具有歷史意義。」

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淡化英阿恩怨 讚杜曹領軍出色

隨著阿根廷晉級，他們將在4強面對充滿歷史恩怨的宿敵英格蘭。當被問及這場大戰的意義時，史卡朗尼選擇淡化宿敵色彩，並向隔空對壘的杜曹「笠高帽」：「說實話，無論是對陣英格蘭還是挪威，對我們來說其實都一樣，來到這個階段，終究是要面對這種級別的對手。英格蘭是一支非常出色的球隊，他們擁有一位極其出色的主教練（杜曹）。」

史卡朗尼最後強調，目前全隊上下不會去想太多歷史淵源，眼下最重要的任務是抓緊時間恢復體能，迎接這場萬眾矚目的準決賽。