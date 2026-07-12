世界盃2026｜艾華利斯加時入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晉級4強

美加墨世界盃8強，衛冕冠軍阿根廷面對瑞士完全佔不到優勢，戰至下半場中段因瑞士前鋒比列安保路兩黃一紅被逐，阿根廷才搶得主動權，但90分鐘仍賽和1:1。結果，阿根廷加時下半場憑祖利安艾華利斯和拿達路馬天尼斯各建一功，以3:1淘汰瑞士打入4強，將與英格蘭爭奪決賽席位。

阿根廷半場領先1:0

阿根廷上半場未如賽前預計般控制比賽，控球率只有48%，僅較對手瑞士多3%。不過，這支衛冕冠軍幾次角球戰術都頗有威脅。開賽僅10分鐘，阿根廷便藉一次左路角球打開紀錄，隊長美斯主踢角球傳中，伏兵近柱的中場阿歷斯麥阿里士打前柱接應頭槌破網。

瑞士戰至20分鐘由迪積比爾蘇維還以顏色於禁區頂起腳，但射門欠角度被阿根廷門將達米安馬天尼斯沒收皮球。8分鐘後，瑞士前鋒比列安保路接應蘇維妙傳，門前接應欲起腳之際，被阿根廷中堅利辛度馬天尼斯及時回防快一步解圍。結果，阿根廷半場領先1:0。

丹尼杜耶替瑞士扳平

落後的瑞士換邊後傾力反撲，50分鐘丹尼杜耶接應比列安保路右路傳中門前施射，皮球被門將馬天尼斯擋出，然而安保路越位在先，即使入球亦無效。瑞士隊長格列沙加65分鐘於禁區頂施放冷箭，門將馬天尼斯接球甩手回身再接實皮球。瑞士的努力於67分鐘有回報，丹尼杜耶於左路策動攻勢，接應隊友列卡度洛迪古斯的「撞牆式」回傳，再於左路窄位施射破網，為瑞士扳平1:1。

比列安保路被逐

戰至72分鐘賽事出現轉捩點，瑞士的比列安保路於邊線被侵犯，但球證翻看VAR改判前者「插水」判罰黃牌；安保路更因累積兩面黃牌被逐離場，瑞士被逼十人應戰，優勢回到阿根廷身上。85分鐘，阿根廷隊長美斯接應隊友直線妙傳門前笠射，可惜被門將高布爾及時出迎將球擋出再沒收。法定時間雙方再無紀錄，賽事需要進行加時。

艾華利斯加時射入世界波

後備入替的泰亞高艾美達於加時十分活躍，95分鐘於左邊禁區頂勁射，皮球僅僅射中網側。瑞士偶爾反擊亦有威脅，隊長格列沙加禁區頂遠射，皮球於楣頂高出。阿根廷加時下半場傾巢進攻，並於112分鐘，由祖利安艾華利斯左邊禁區頂射入世界波再度領先2:1，加上隊友拿達路馬天尼斯122分鐘射入埋齋球，助阿根廷3:1擊敗瑞士晉級4強，將與英格蘭爭決賽席位。