世界盃2026｜羅美路自爆上仗做「9號仔」純屬衝動 防守才是本職 矢志8強零封瑞士

衛冕冠軍阿根廷在世界盃 16 強驚險逆轉埃及晉級。陣中熱刺中堅基斯甸羅美路（Cristian Romero）在落後兩球時，推前客串前鋒並取得關鍵入球，吹響反攻號角。他在 8 強對陣瑞士前夕自爆，當時棄守做「9號仔」純屬個人衝動，絕非主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）的戰術安排，更笑言：「要是教練看到，一定會殺死我！」他坦言防守才是本業，務必在今場8強戰零封瑞士。

0:2落後逼上梁山 羅美路：完全是一時衝動

在 16 強生死戰中，阿根廷一度以 0:2 落後。在進攻受阻的絕境下，羅美路果斷前插到最前線參與進攻並成功頂入追至1:2的入球，為阿根廷扭轉氣勢。談到這次戰術「越位」，他笑著解釋：「那次跑去踢 9 號位完全是一時衝動！因為當時落後 0:2，時間無多，是比賽的緊逼感逼出來的境地。這絕對不是教練組安排，要是史卡朗尼看到，他一定會殺死我！這全是我們臨場發揮的本能衝動。」

強調防守是本職 嚴陣以待 8 強撼瑞士

雖然客串前鋒立下奇功，但羅美路清醒表示，防守才是本分：「進球當然美妙，但我們首要任務是保持零封。如果能在進攻端幫忙我會很高興，但防守才是我的本職工作。」展望即將對陣瑞士的 8 強大戰，羅美路顯得極為謹慎：「我們仔細分析了瑞士淘汰哥倫比亞的比賽，他們表現極具統治力，讓對手踢得一點都不輕鬆。這將會是一場苦戰，但我們已經做好了百分之百的準備。」