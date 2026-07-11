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港超聯｜艾華頓加盟傑志 主帥卡迪朗：不會刻意要求他改踢法

足球世界
更新時間：18:54 2026-07-11 HKT
發佈時間：18:54 2026-07-11 HKT

傑志周六在新都城中心二期舉行季前發布會，宣布艾華頓、杜度和馬高斯山度士加盟，艾華頓受訪表示暫未和教練討論踢的位置，但無論什麼位置也好也會盡全力幫助球會，主帥卡迪朗則表示不會特別要求艾華頓轉踢法，並認為今次的合作對球隊有益。

艾華頓不論什麼位置 希望可助球隊一臂之力

艾華頓上季結束離開效力4年的理文，轉投上季奪港超冠軍的傑志，被問及位置上，艾華頓表示：「目前尚未和教練討論，但無論被安排到任何位置，我都會盡全力做到最好，並幫助球會。」他亦坦言要離開效力4年的理文的決定時並不容易，但也希望來季可以交出好的表現，提到來季挑戰艾華頓說：「下季要隨隊挑戰亞冠2，這是一個不同的等級的比賽，傑志大致保留了上季的陣容，有很好的球員和教練，我也只是其中一個來幫忙的球員，因此我相信球隊可以有好的表現。」

卡迪朗：不會有全新的艾華頓而是進化

而外界普遍會對艾華頓能否融入傑志體系，主帥卡迪朗卻有不同看法：「我們不會特別要求艾華頓改變踢法，你不會看到一個全新的艾華頓，反而可能會是一個進化了的艾華頓，大家都了解艾華頓，他是一個出色的球員，也可以幫助到球隊，有他的加盟肯定是對球隊有益的。」而提到新加盟的3人，卡迪朗表示他們的表現大家都很熟悉，而球隊上季表現很好，所以今夏只是在缺少的東西上作補強，而他們三人的好處在於我們不需要為新引援而作出賭博，因為他們的表現大家已經看過，所以相信他們可以令球隊更強。

卡迪朗也表示很期待亞冠的比賽：「當然很期待，但我們也不能指望可以贏下每場賽事，尤其是不得不在狀態不佳或技不如人時作賽，在亞洲賽場上與其他球隊的差距會更大，因此找到取勝之道是今季一大挑戰，當然也要同時兼顧本地聯賽去爭取下屆機會。」卡迪朗亦表示不會將目標放太遠，暫時以能健康完成這6場比賽為先要目標。

 

記者/攝影：魏國謙

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