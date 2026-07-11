港超聯｜艾華頓、杜度及馬高斯山度士轉投傑志 班主伍健望球隊表現更勝上季更「有睇頭」

港超聯開季在即，多支隊伍陸續公布組軍人腳，而剛重奪超聯冠軍的傑志，周六在將軍澳新都城中心二期舉行季前發佈會，並公佈艾華頓、馬高斯山度士以及杜度加盟。班主伍健表示希望球隊表現可以再有進步，在多線作戰下爭冠都可以更有「睇頭」。

傑志將於下周一（13日）開始操練，並於7月27日至8月7日到泰國集訓。攝影：魏國謙

同場亦公佈傑志來季新球衣。攝影：魏國謙

傑志2025-26年賽季打出強勢表現，提前4輪港超聯封王，並獲征戰亞冠2的資格，早前已宣布和奪冠功臣之一的前西班牙國腳伊拿拉文迪續約一年，周六在球會在新都城中心二期舉行季前發佈會，今季球會主場將繼續留在將軍澳，而標語「Made For More」則寓意球隊不會滿足於現狀，希望今季可以為球隊、球迷和香港足球製造更多歷史時刻以及人才，而除了公佈新一季球衣外，最受注目必然是多位新引援，上季效力理文的艾華頓和杜度及大埔的馬高斯山度士宣佈加盟，一個前鋒未到港，完成體測後再作公佈，另外上季外借至西班牙的石皓心和余靖瑋亦會歸隊。

艾華頓、馬高斯山度士以及杜度加盟傑志。攝影：魏國謙

卡迪朗致辭表示今季陣容變化不大，來季作為衛冕球隊加上亞洲賽因此更具挑戰，但仍視每場比賽為最重要的一場。攝影：魏國謙

主帥卡迪朗致辭表示今季陣容變化不大，引入的艾華頓和杜度有豐富的國際賽經驗，而馬高斯山度士則是球隊需要的左腳中堅，他也表示來季作為衛冕球隊，加上要應付亞洲賽因此更具挑戰，但仍視每場比賽為最重要的一場。

伍健表示希望球隊表現可以再有進步，在多線作戰下爭冠都可以更有「睇頭」。攝影：魏國謙

傑志球迷熱烈歡迎艾華頓及一眾新援加盟。攝影：魏國謙

而班主伍健則受訪透露即將加盟的前鋒來自歐洲，並指不大牌但「實用」，可以有助球隊在高空的攻勢，談到班費，伍健則表示：「其實同上季差唔多，當然有人嚟就有人走，但係最緊要主力都仲係到，加上加入嘅球員都提升到球隊能力，我係有信心我哋球隊今季做得好過上季，咁都會「有啲睇頭」去爭取衛冕。」提到艾華頓加盟伍健則指不太擔心他融入不到球隊體系，並指艾華頓的基本和入球能力都好好，亦期望會有新火花和有新的高峰，提到亞冠2的目標伍健則表示主要的目標還是希望可以出線，但仍需看8月18日的抽籖。

而傑志將於下周一（13日）開始操練，並於7月27日至8月7日到泰國集訓，並會進行3場熱身賽，分別對上T3的曼谷菁英、T1的拉查武里及巴蜀。

記者/攝影：魏國謙