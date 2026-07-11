世界盃2026｜高圖爾斯認比利時黃金一代落幕 反擊批評：無冠也自豪！

隨著比利時於世界盃8強以 1:2 不敵西班牙，奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、盧卡古（Romelu Lukaku）和泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）等比利時黃金一代的世界盃夢正式幻滅。比賽中途傷退的高圖爾斯承認「黃金一代」落幕，但他堅定地反擊外界的「無冠嘲諷」，直言為身為其中一員感到無比自豪！

傷退黯然結束世盃之旅

曾長期高踞世界第一的比利時，歷年大賽最佳成績僅為 2018 年世界盃季軍。今仗高圖爾斯在第 71 分鐘傷退，入替的後備門將林文斯（Senne Lammens）隨後犯下低級失誤導致球隊飲恨，極具悲情色彩。面對外界「未贏過金牌不配稱黃金一代」的嘲諷，高圖爾斯賽後強硬反駁：「我們在各大賽事幾乎都踢得很好，我為大家所做的一切自豪。外界總說我們甚麼都沒贏過，但請記住，我們是比利時！我們不是英格蘭、不是西班牙、也不是法國！我們只是一個甚至不足 1,200 萬人口的小國，卻在大賽中展現了令人驚嘆的成就！」

堅信青訓傳承 寄語未來重整旗鼓

高圖爾斯強調，比利時多次在淘汰賽都是僅負於最終冠軍，更直言球隊在 2018 年踢出了該屆最漂亮的足球：「批評別人『一無所獲』很容易，但歷史上偉大球星也未必都能奪冠，而我們一直全力嘗試，絕對可以昂首離開。」雖然這批 30 歲以上的老將即將淡出，但這位 34 歲的皇馬門神對國家隊未來仍充滿信心，寄望國內完善的青訓系統能孕育新星，在未來的歐國盃或世界盃上帶領「歐洲紅魔」重整旗鼓，傳承這份不屈精神。

