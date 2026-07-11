世界盃2026│杜曹對挪威前報喜 除昆沙外英格蘭全員踢得 占士、軒達臣、賴斯都可候命

英格蘭於香港時間周日(12日)清晨5點對挪威，爭奪世界盃準決賽門劵，主教練杜曹賽前報喜帶來好消息，傷兵問題已經解決，除停賽的昆沙外其餘球員都可以出戰。有傷在身的右閘列斯占士、中場迪格蘭賴斯和斷手的中場佐敦軒達臣，今場都可以候命。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

傷兵一起復操備戰挪威

近日英軍受到傷兵問題困擾，右閘列斯占士已2周沒有操練，同位置的迪積史賓斯亦有輕傷在身，中堅馬斯古希亦拉傷大腿筋，中場迪格蘭賴斯因腸胃不適過去2天都要分開練習，另一中場佐敦軒達臣在上圈對墨西哥時跌斷手，剛完成手術歸隊。正當以為三獅今場對挪威需要殘陣應戰，眾人在周五最後一課操練都有參與。

杜曹：「除昆沙外全員可以披甲」

主教練杜曹出席賽前記者會時報喜，指除停賽的昆沙外其餘各人都可上陣：「這是最好的消息，所有球員都能夠參加訓練，我們對此當然感到高興。除停賽的昆沙外，我們可以全員出戰。上場我們向前邁出了一大步，但這只是一步，我們要懷着夢想，向更偉大的目標努力。」