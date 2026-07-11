世界盃2026│阿根廷教練否認獲球證關照 有VAR不存在偏幫 預計對瑞士唔易應付

阿根廷對瑞士的8強大戰，將於香港時間明早(12日)9時上演。上圈阿根廷絕境反勝埃及，球證多次判罰疑似偏幫前者，外界質疑國際足協關照這支衛冕之師，該隊教練史卡朗尼否則相關說法，認為如今科技發達，有VAR等系統協助執法，根本沒有可能出現偏幫行為。而對於今仗，史卡朗尼指瑞士唔易應付，不排除又要鬥到最後一刻先分到勝負。(Now616、618、688台今周日早上9:00直播)

有VAR無可能存在偏幫

上場阿根廷先失2球下，末段連入3球，以3:2反勝埃及，繼續衛冕之旅。然而該隊全場多次犯規都沒有黃牌，VAR多次介入犯規或入球的覆核，都是有利阿根廷，外界質疑國際足協關照這支衛冕之師。然而阿根廷教練史卡朗尼指科技發達不可能有偏幫行為：「這種事根本不存在。在2026年的足球世界，擁有這麼完善的技術和VAR系統，任何偏袒都不可能。我們可以抱怨，可以在賽後點評這次進攻怎樣那樣，但最終規則是明確的，我們在世盃展開前就被明確告知。」

預計唔會一早分出勝負

而阿根廷過去兩圈都驚險贏3:2，32強淘汰佛得角要鬥到加時才分勝負。史卡朗尼指預計今場對瑞士或再遇相同情況：「你看到嗎？西班牙明顯比比利時強，但要到88分鐘才入波；對葡萄牙亦要到91分鐘才士哥。這就是現今的足球，煎熬感會更重一些。我們面對一支強勁和難纏的對手，身體對抗能力極強，狀態亦非常出色，所以一定會鬥得艱難。」