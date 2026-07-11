世界盃2026‧預告｜英格蘭對挪威上演射手對決 美斯率領阿根廷強攻瑞士

美加墨世界盃今晚上演餘下兩場8強大戰，由挪威對英格蘭、阿根廷對瑞士。挪威對英格蘭將會上演射手對決，挪威神鋒艾寧夏蘭特與英格蘭隊長哈利卡尼都要爭神射手寶座。至於美斯會帶領阿根廷強攻賽前被睇低一線的瑞士，爭取向衛冕之途再行前一步。

挪威 vs 英格蘭

比賽地點：美國邁亞密

比賽時間(香港時間)：7月12日凌晨5點

直播資訊：Viu99、Now616、618

賽事前瞻：夏蘭特單挑英格蘭

今晚一口氣上演兩場8強戰，首場是艾寧夏蘭特帶領的挪威對戰港人熟悉的英格蘭，焦點自然是兩大射手夏蘭特與英格蘭隊長哈利卡尼的對決。夏蘭特暫以7個入球排射手榜第3位，哈利卡尼則以6球排第4，兩人都有機會爭神射手寶座。而挪威於16強以2：1淘汰奪標熱門巴西，歷史性首度晉級8強，夏蘭特今次賽事腳風極順，惟今場對手英格蘭的守將馬克古希、史東斯和尼高奧萊利都是其曼城隊友，未必佔到甜頭。

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手12次，其中挪威取得2次勝利，英格蘭取得7次勝利，出現3次平手。

挪威晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

06/07 16強 2:1 勝 巴西

01/07 32強 2:1 勝 科特迪瓦

27/06 分組賽 1:4 負 法國

23/06 分組賽 3:2 勝 塞內加爾

17/06 分組賽 4:1 勝 伊拉克

英格蘭晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

06/07 16強 3:2 勝 墨西哥

02/07 32強 2:1 勝 剛果民主共和國

28/06 分組賽 2:0 勝 巴拿馬

24/06 分組賽 0:0 和 加納

18/06 分組賽 4:2 勝 克羅地亞

挪威預計出場陣容(4-3-3)

門將：尼蘭特

後衛：拉亞臣、基斯杜化艾查、希格甘、大衛禾菲

中場：柏德列貝治、辛達貝治、馬田奧迪加特

前鋒：阿歷山大索洛夫、艾寧夏蘭特、安東尼奧努沙

挪威預計出場陣容。星島圖片 ​

英格蘭預計出場陣容(4-2-3-1)

門將：比克福特

後衛：尼高奧萊利、馬克古希、史東斯、安斯干沙

中場：艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯、安東尼哥頓、祖迪比寧咸、布卡約沙卡

前鋒：哈利卡尼

英格蘭預計正選陣容

阿根廷 vs 瑞士

比賽地點：美國堪薩斯城

比賽時間(香港時間)：7月12日早上9點

直播資訊：Now616、618、688

賽事前瞻：瑞士紀律佳有力威脅阿根廷

尾場是阿根廷對瑞士。力爭衛冕的阿根廷過去兩圈都以3:2驚險過關，包括8強對埃及落後兩球下連入3球，成功逆轉反勝。該隊隊長美斯跨屆世盃連續9場有入球，暫時於射手榜以8球，僅助攻次數不及法國的基利安麥巴比排第2，爭金靴的同時亦要為冠軍而戰。瑞士入8強突破歷史佳績，其中後場紀律嚴密，名氣不夠阿根廷，但有力威脅後者。

國際A級賽對賽成績

兩隊一共交手7次，其中阿根廷未嘗敗績，取得其中5次勝利，並出現2次和波。

阿根廷晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

08/07 16強 3:2 勝 埃及

04/07 32強 3:2 勝 佛得角

28/06 分組賽 3:1 勝 約旦

23/06 分組賽 2:0 勝 奧地利

17/06 分組賽 3:0 勝 阿爾及利亞

瑞士晉級之路

日期（香港時間） 階段 賽果

08/07 16強 (4)0:0(3) 勝 哥倫比亞

04/07 32強 2:0 勝 阿爾及利亞

28/06 分組賽 2:1 勝 加拿大

23/06 分組賽 4:1 勝 波斯尼亞

17/06 分組賽 1:1 和 卡塔爾



阿根廷預計出場陣容（4-1-3-2）

門將：達米安馬天尼斯

後衛：達利亞費高、利辛度馬天尼斯、基斯甸羅美路、拿侯爾摩連拿

中場：里安度柏利迪斯、阿歷斯麥亞里士打、安素費南迪斯、迪保羅

前鋒：祖利安艾華利斯、美斯

阿根廷預計出場陣容。星島圖片 ​

瑞士預計出場陣容（4-3-3）

門將：高布爾

後衛：列卡度洛迪古斯、尼高艾維迪、文路爾艾簡治、施雲韋迪馬

中場：費奧拿、格列沙加、迪積比爾蘇維

前鋒：魯賓華加斯、比列安保路、丹尼杜耶

瑞士預計出場陣容。星島圖片 ​