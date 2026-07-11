世界盃2026｜佐治捷西斯走馬上任葡萄牙主帥 稱只要C朗可以上陣就會徵召他

葡萄牙今屆世界盃16強不敵西班牙出局，主教練馬天尼斯在出局後便宣佈辭任，10日葡萄牙足總宣佈將由前艾納斯主帥佐治捷西斯接手，合約將到2030年意味若順利他將帶領葡萄牙出戰該屆世界盃，他亦指只要C朗拿度可以踢就會徵召他。

佐治捷西斯稱只要C朗可以上陣就會徵召他。AFP

佐治捷西斯走馬上任葡萄牙主帥。AFP

佐治捷西斯接任葡國主帥和C朗續前緣

71歲的佐治捷西斯上季和C朗合作執教艾納斯，並助球隊奪得該季的沙特職冠軍，蹤使隨著葡萄牙的出局，C朗亦宣布將不會出戰下屆世界盃，但他亦未有透露之後的歐國盃會否參與，但對佐治捷西斯而言C朗似乎還是他的重點徵召對象，他指出這位41歲的射手是「葡萄牙的足球象徵」，並指出：「只要他可以上場比賽，而且身體狀況允許下我就會選擇他，當然也要在我認為在國家隊最有利的條件下才會選。」

佐治捷西斯指和C朗過去一年的合作非常愉快也很輕鬆。AFP

佐治捷西斯也表示自己還未和C朗接觸，但表示他對球隊和我而言，永遠不會是一個問題，並指和他過去一年的合作非常愉快也很輕鬆，而捷西斯的首場比賽將是9月24日的歐國聯D組對威爾斯。

然而佐治捷西斯的履歷也並非太耀眼，他在多年執教生涯中從未執教歐洲五大聯賽。AFP

然而佐治捷西斯的履歷也並非太耀眼，他在多年執教生涯中從未執教歐洲五大聯賽，分別執教過葡超的2大豪門賓菲加和士砵亭，生涯最有代表性是在執教巴甲的費林明高一年內贏盡5項重要獎項。

