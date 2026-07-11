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世界盃2026│4強上演西法大戰 西班牙連贏法國2次 耶馬「法國今屆最怕狂牛」

足球世界
更新時間：12:33 2026-07-11 HKT
發佈時間：12:33 2026-07-11 HKT

西班牙淘汰比利時後，4強將會遇上法國。高盧雄雞已連續3屆世盃躋身準決賽，大賽成績遠勝狂牛，但後者在24年歐洲國家盃以及去年的歐洲國家聯賽兩次擊敗法國，有力阻止他們繼續前進，鋒將拉明耶馬(Lamine Yamal)矢言法國在今屆世盃最害怕的對手，就只有西班牙。

歐國盃、歐國盃4強連贏法國

今屆世界盃首個4強戲碼已經確定，就是法國對西班牙。高盧雄雞連續3屆躋身準決賽，過去2屆更分奪冠軍和亞軍，比起相隔16年再入4強的狂牛，贏面更高。然而西班牙已連贏法國2次，去年歐國聯4強，他們贏5:4；24歐國盃準決賽則以2:1取勝，粉碎其奪冠夢。西班牙教練迪拉富安迪亦指他們史上唯一能連續兩次擊敗法國的球隊：「法國是本屆世盃表現最好的球隊，但我相信他們會同樣擔心。我們樂觀不無原因，因為我們是世界上唯一一支能夠連續2次擊敗法國的球隊。」

耶馬認為法國最怕西班牙

拉明耶馬亦指法國只會害怕西班牙：「我認為如果法國在今屆世盃要害怕一支球隊，那應該是我們。上次是我們淘汰了他們。西班牙不懼怕任何人，顯然我倆是兩支偉大的球隊，都是世界級的國家隊。」另一位西班牙鋒將丹尼爾奧莫則認為4強是決賽預演。

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