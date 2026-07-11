專欄 蘇哈仔│個人凌駕團隊 C朗隊長風範蕩然無存

記得C朗拿度在葡萄牙登機前往美國前的發言嗎？「帶着數百萬葡萄牙人民的力量，我們出發了。感謝大家與我們同在。」他還指會與團隊用盡所有力量領軍取勝，為國民而戰，為冠軍而戰。他做到嗎？

葡萄牙有不少球迷在世盃前指，國家隊在過去十多年拖累了巔峰時期的C朗，所以他無論年紀多大，水平下滑也好，他想踢就踢，他想正選就正選。然而葡萄牙媒體亦做過不同的民意調查，近7成的球迷認為C朗不應再做正選，並指今屆的葡軍是實力最強的一屆，奪冠機會樂觀。

C朗今屆世盃場場正選

C朗爆發力不再是不爭的事實，在前線基本是等波到，不會持球、不會盤扭，甚少參與組織和配合，保留體力等待門前的入球機會。他在場浪費了B費的冒險式而極具創造力的傳送；他在前線跟不上比賽節奏，亦浪費了紐奴文迪斯極速爆破後所產生的空間；B施華、域天拿和祖奧尼維斯等傳球好手，亦找不到前線支點。

說好的「為國民而戰」，就是以球隊為首要，以最大機會爭取勝利、爭取冠軍做依歸，至少嘗試接受後備的角色，讓球隊最大程度尋找贏波的機會。可是他堅持做正選，當然揀人的權利在教練馬天尼斯身上，但C朗出局後的說法，「我為葡萄牙贏得了三座大賽冠軍。在我之前，葡萄牙國家隊的歷史上從未贏過任何一座大賽獎盃！我依然會問心無愧。」話語間充滿個人主義，與出發前的發言背道而馳，承諾無兌現，或者說無想過兌現。蘇偉業