世界盃2026│拉明耶馬又無入球助攻 今屆僅得1球 霸氣回應「歐國盃我入1球就奪冠」

西班牙靠後備入替的米基爾馬連奴出場2分鐘入波，2:l擊敗比利時晉級，反觀正選上陣的進攻核心拉明耶馬(Lamine Yamal)踢足全場沒有入球和助攻，今屆世盃6場僅入1球，數據未如理想。這名快將度過19歲生日的超新星，射門效率平平的確有待改善，但他矢言自己於2年前的歐洲國家盃同樣只入1球，球隊最終奪冠而回，所以如果今屆亦贏得冠軍，就沒有人理會其入球數字。

今屆世盃23次射門僅入1球

拉明耶馬今場努力鑽營，27次盤球推進，總共向前推進235.1米，是球隊衝擊比利時防線的最主要攻擊點。同時他2次長傳、8次盤球過人4次成功，還4次奪回控球權，參與度高。然而其射門效率平平，今場6次起腳2次命中目標，可是一球不入，本屆世盃6場共有23次射門，僅得1個士哥，而且沒有助攻，射門技術仍需琢磨。

24歐國盃入1球 狂牛奪冠

然而他並不介意其入球數字，更指出自己在24歐國盃同樣只入一球，狂牛最終奪冠，「我並不沮喪，我只入了1球就贏得歐國盃。只要我們贏得世界盃，我覺得就沒有人會對我說『你沒入波』之類的說話。只要我們晉級，我就會高興，最重要是球隊繼續前進。」而且他續指自己最大的作用是牽引對方守將，「我總是被嚴密防守，身邊有多名球員緊逼，但這樣就總會有一名隊友處於空位，第一個入球就是這樣出現。」

直言自己最大作用是牽引對手

再者這名下周一度過19歲生日的超新星，本身是西班牙的運財童子，他歷來於世盃和歐國盃正選上陣11次，球隊就悉數贏波。前英格蘭射手朗尼亦大讚他：「別忘了耶馬帶傷參加今次世盃，他還在比賽中尋找自己的節奏。他真正有威脅的地方，是當他拿球時，會吸引對方球員向他靠攏，藉此為隊友創造空間。他是球隊重要的出球點，我們還未看到最好的耶馬，但已見到一些閃光時刻。」