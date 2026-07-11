世界盃2026│米基爾馬連奴連續2場後備絕殺 3個大賽入球價值連城 「咁就證明唔係巧合」

西班牙周五(10日)靠後備入替的中場米基爾馬連奴(Mikel Merino)於88分鐘補射破網，2:1擊敗比利時，將與法國爭奪決賽門劵。馬連奴連續2場替補出場並在末段入球絕殺對手，加上他在2年前歐洲國家盃的唯一入球亦是淘汰賽絕殺士哥，3個大賽入球都價值連城，他矢言接二連三做到就不是巧合，而是自己每分每刻都準備入球。

馬連奴連續兩場後備上陣絕殺

米基爾馬連奴於86分鐘入替丹尼爾奧莫，2分鐘後就把握比利時門將拿文斯接波甩手，門前補射破網為西班牙絕殺贏2:1。上圈對葡萄牙，他在下半場補時1分鐘，即出場6分鐘後攻入全場唯一入球領隊驚險過關，連續2輪做晉級功臣。此外，2年前的歐國盃，他在8強於加時119分鐘頭槌破網，領狂牛2:1擊敗德國，球隊最終更捧盃而回。

揚言非巧合：「我站在能傷害對手的位置」

這名效力阿仙奴的30歲中場，個人3個大賽入球都價值連城，他矢言這證明不是巧合：「我在上場就說過，沒有巧合。當你相信自己，當你有動力去提高，當你出場時就想要改變比賽走勢，好事就會降臨。我和上仗一樣，出場後盡力做到最好，站在能傷害對手的位置，這就是我的工作。」

教練欣賞馬連奴甘願做後備的氣量

馬連奴在今屆世盃6次出場，其中5次後備，4次射門3次命中目標，取得2個絕殺入球，西班牙教練迪拉富安迪除大讚其把握力，更欣賞他甘願當後備的氣量：「馬連奴沒有正選是不公平的，其他球員未能出場同樣是不公平，但正選只有11人。他們理解這個角色，理解他們在每個時刻需要扮演的角色。當他們出場時，他們知道自己要做甚麼，這就是為甚麼作為他們的教練是一種享受。」