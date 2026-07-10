英超│羅馬接觸車路士傾談加拿祖轉會 願意用3000萬歐羅收購

意大利多間媒體周五報導，羅馬已接觸車路士，商談其鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)的轉會交易。消息指首都狼雖然傾向先借用，加上選擇性買斷條款，但亦不介意直接買斷他，願意出價3000萬歐羅，由於藍獅希望收到資金再讓新帥沙比阿朗素引援，令交易有較高的成事機會。

羅馬接觸車路士洽談加拿祖

據報《晚郵報》等多間意大利傳媒報導，羅馬一直關注加拿祖，並已經接觸了車路士，了解這家英超球會的取向。消息指首都狼首選是借用一季，再加入選擇性買斷條款，視乎此子的表現再作決定，然而他們亦接受永久轉會的形式，意向出價是3000萬歐羅，有信心這名阿根廷年輕鋒將在意甲尋獲新生。

藍獅想放人收回資金引援

而藍獅將會本周末至下周一，與加拿祖會面，討論其去向。球會方面希望通過出售他收回資金，給予新教練沙比阿朗素去引入合適的球員，他們希望收回去年夏天的買入價4500萬歐羅，但願意洽談。加拿祖去年夏天由曼聯轉投車路士，發展強差人意，各賽事上陣48次僅得8入球4助攻，英超24場只入1球，從未坐穩主力位置。