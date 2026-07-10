世界盃2026預告｜西班牙硬撼比利時 明刀明槍掀惡戰

世界盃8強今晚上演大戰，由西班牙對上比利時，「狂牛軍團」在新星拉明耶馬帶領下闖入8強，今戰必望再下一城闖4強，而「紅魔鬼」亦在末代黃金一代帶領下，誓用最後餘暉一挫狂牛。

狂牛硬撼紅魔 演新老一代之爭

西班牙vs比利時

開賽時間：深夜3:00

直播：NowTV 616、618、688

而西班牙今屆世界盃實現新舊交替，由洛迪帶領一眾年輕球員如拉明耶馬、柏迪等年輕巨星，今屆踢出一定的統治力，並基本上每場賽事都把握全場控球率，並很多時在察覺到對手破綻時便作出致命攻勢。

但比利時同樣不容忽視，在盧卡古和奇雲迪布尼末代黃金一代帶領下，表現一場比一場好，加上基迪拿尼和杜沙特表現出色，上仗更以4:1大勝東道主美國勢頭正猛，因此相信今戰「狂牛軍團」鬥「紅魔鬼」會是一場明刀明槍的好戲。

