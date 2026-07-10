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世界盃2026｜迪拉富安迪不屑球員正選無表現兼擺款 矛頭疑似指向C朗?

足球世界
更新時間：18:20 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:20 2026-07-10 HKT

西班牙將於今晚的8強戰對比利時，西班牙主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）賽前大讚陣中後備球員甘願奉獻、毫無怨言，隨後更嚴厲痛斥那些在隊中「霸住正選又無表現、破壞更衣室和諧」的自私球員。這番言論引發外界無限聯想，直指他是在暗諷剛剛在 16 強出局、不願當後備而屢傳內訌的葡萄牙隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。

大讚「綠葉」默默耕耘 讓正選變得更好

西班牙在16強憑後備奇兵美連奴一劍封喉，力克葡萄牙晉級。被問及比利時收起迪布尼等大牌球星戰績反而提升的現象時，狂牛主帥迪拉富安迪借機大讚陣中的後備球員：「在西班牙隊，正是那些出場較少的球員，讓正選變得更好！他們即使沒有上場，翌日訓練依然拼命，臉上沒有任何一絲不悅。」

怒轟「耍大牌」破壞更衣室：令人無法忍受

隨後，迪拉富安迪極具針對性地指出，團隊絕對容不下自私的「大牌」：「最糟糕的就是那種今天給你耍大牌、明天又交不出好表現的人。那種情況是絕對不能共處的，在更衣室裡會讓人完全無法忍受！所以我藉此向西班牙目前機會較少、但後備上場就能決定勝負的球員，致以崇高敬意。」

網民聯想到C朗

這番言論一出，網民與媒體紛紛將矛頭指向C朗拿度。C朗在世界盃期間曾因首發爭議引起親姐及極端粉絲在網上洗版指控隊友，與迪拉富安迪口中「無法共處的行為」不謀而合。迪帥這番鐵腕宣言，無疑在向全隊警示：團隊利益永遠高於任何個人名氣。

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