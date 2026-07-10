世界盃2026｜「名哨」哥連拿開腔反駁埃及指控 直言球證公正性不容質疑

世界盃16強世界盃2026阿根廷3:2險勝埃及，但埃及完場後直斥執法團隊偏幫阿根廷，而近日國際足協球證委員會主席哥連拿開腔力撐執法團隊，並指出賽事中的球證判決不受任何人影響，強調球證的公正性不容質疑。

「名哨」哥連拿開腔反駁埃及指控，直言球證公正性不容質疑。AFP

哥連拿評阿根廷對埃及吹罰 力撐團隊指公正性不可質疑

世界盃16強阿根廷對埃及一戰中最受爭議的主要為2點，先有一次反擊成功破網後，經VAR復核後指先侵犯利辛度馬天尼斯在先，因此入球被判無效，其後到補時階段埃及投訴在安素費蘭迪斯攻入絕殺球前，麥亞利士打禁區內拉跌埃及球員，艾華利斯在一次爭搶中亦踢跌沙拿，球證未有使用VAR覆核，令埃及教練和球員直轟偏袒阿根廷，有控制比賽保送之嫌。

世界盃16強阿根廷3:2險勝埃及，埃及完場後直斥執法團隊偏幫阿根廷。AFP

而近日FIFA亦公布球證委員會主席「名哨」哥連拿的訪問，他就2次犯規作出解釋：「阿根廷對埃及的比賽中就出現了這樣一個例子，埃及19號球員明顯踩到了利辛度馬天尼斯的腳。我們認為犯規就是犯規。無論犯規看起來是否「明顯」，如果裁判在比賽進行中沒有看到，VAR都可以介入。 」他亦指：「如果在進球前的進攻過程中沒有發現犯規，VAR會相應地向裁判提出建議。踩到對方球員的腳是犯規，而防守球員先觸球後進行正常的足球接觸則不構成犯規。最後階段就出現了一個例子，裁判和VAR都認為沙拿和艾華利斯之間的身體接觸屬於正常的足球接觸。」

埃及教練和球員直轟偏袒阿根廷，有控制比賽保送之嫌。AFP

裁判和VAR都認為沙拿和艾華利斯之間的身體接觸屬於正常的足球接觸。AFP

哥連拿亦直接指出球證的判決不受任何人影響，什至連FIFA主席恩芬天奴都不能影響，他說：「對判罰進行建設性討論是足球的一部分，但沒根據的指控在這項運動中是很少絕不容許的，任何人都不能質疑世界盃裁判的公正性，任何人都不能聲稱FIFA裁判會受到任何人的影響，即使是FIFA主席恩芬天奴也不例外。」強硬反駁埃及方面的指控。