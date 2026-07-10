世界盃2026｜般奴出局感言惹怒C朗擁躉瘋狂洗版 逼爆網頁無奈「閂留言」避難

葡萄牙在世界盃 16 強遭西班牙補時絕殺出局，41 歲球王C朗拿度的世界盃終極夢想宣告幻滅 。然而，這場敗仗在網上引發了一場驚人的「內戰」，身為葡萄牙中場核心的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在出局後於個人社交媒體發文致謝球迷，豈料隨即引來鋪天蓋地的C朗極端球迷湧入洗版，憤怒指控他「故意不傳球、蓄意破壞C朗最後一舞」！面對排山倒海的攻擊，31 歲的般奴無奈選擇關閉其社交平台的留言功能避難！

發布感言卻被控「暗害C朗」

出局後，般奴在社交媒體上發文表示「悲傷、挫敗和幻滅」，並感謝球員、工作人員及國民的支持。然而，這篇感言非但沒有得到同情，反而成為導火線。大批C朗狂熱球迷侵入留言區，將出局怒火宣洩在般奴身上：「他自己心知肚明，他是一個自私的球員，為了自己出風頭不惜暗害C朗！」、「在球場上完全神隱！出局了，他竟然還敢關閉評論區！」、「他鎖上留言，證明外界對他的指控全部都是真的！」

C朗親姐點讚「內訌」貼文 助長網絡暴力

這場針對般奴的行動，早在分組賽時便已埋下伏線。在意外悶和剛果民主共和國後，般奴等多名中場就被指控故意不傳球給C朗。更火上加油的是，C朗的親姐姐卡迪雅（Katia Aveiro）更點讚了一條諷刺般奴在國家隊表現一無是處的貼文，並發文嘲諷國家隊中場「神奇地忘記了如何傳球」，無疑在集訓營內挑起了「內訌」疑雲。

不過，亦有理智球迷挺身而出為般奴辯護，指出C朗已經 41 歲，因體能限制已不再適合首發，不能將出局責任歸咎於無辜球員。隨着主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）離職，艾納斯前帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）即將接掌帥印，這場由世界盃慘敗引發的「內訌風暴」，無疑為葡萄牙足球留下了最難堪的一頁。